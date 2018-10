Beamonte dice que "el atraco impositivo se va a terminar" en Aragón con el PP

Publicado 23/09/2018 15:43:00 CET

ZARAGOZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado este domingo que, con el PP, "el atraco impositivo a los ahorros de los aragoneses se va a terminar" en la Comunidad Autónoma, criticando así al Gobierno autonómico de Javier Lambán, "sectario, débil, demasiado alcanforado y mentiroso" que es, además, "el mayor atracador" y que "ha estado secuestrado por el radicalismo más rancio".

En este sentido, ha abogado por bonificar Sucesiones y Donaciones al 99 por ciento, así como suprimir el impuesto sobre el Patrimonio, modificar Transmisiones Patrimoniales y el IRPF.

En el discurso que ha pronunciado en el Parque de Atracciones de Zaragoza, con motivo del Día del Afiliado del PP regional, Beamonte ha dicho que impulsar la economía "es fundamental para evitar el agravio", defendiendo que "hay otra forma de hacer las cosas que no es la subsidiación", sino "apostar por los emprendedores, las pymes, los autónomos, los agricultores y ganaderos", así como una sanidad "equilibrada territorialmente", la mejora en la red viaria y las políticas de crecimiento, todo lo cual "es compatible con la protección a quienes peor lo pasan".

De esta forma ha aseverado que "no es cierto" que la "etiqueta de lo social" sea exclusiva de la izquierda, argumentando que "sin políticas de crecimiento no hay Estado del Bienestar".

Beamonte ha animado a todos a reafirmarse en su compromiso con el PP, "el partido que ha dado a España los mejores momentos en este espacio político democrático".

Ha manifestado que "faltan pocos meses para unas nuevas elecciones, para que podamos terminar con este Gobierno rancio, de la incertidumbre, para que devolvamos la ilusión, las ganas, la alegría, la certidumbre y la seguridad al conjunto de la sociedad porque vamos a ganar".

A su juicio, "Zaragoza y el conjunto de la Comunidad son un buen ejemplo de lo que está siendo el radicalismo de izquierdas de una manera pública y notoria", en alusión a la "batalla fingida que no tiene más objetivo que el mantenimiento de los sillones de la plaza del Pilar y del Pignatelli". Así, ha dicho, "votar a Lambán es votar a Santisteve" porque "Lambán es culpable de que Santisteve sea el alcalde de Zaragoza".

Beamonte ha opinado que la única misión de Lambán es "subsistir al precio que sea" y que "es rehén de sus propios miedos, de ese jefe controlador que lo tiene secuestrado", y además "le da igual pactar con la izquierda más radical e intentar avenirse a los posicionamientos más moderados porque lo que le importa es su sillón".

De Huesca y Teruel ha dicho que faltan especialistas en los hospitales y no hay inversión en carreteras, añadiendo que el Ejecutivo regional no se acuerda de agricultores y ganaderos porque este no es el Gobierno del cambio, sino el de "la degradación y el espectáculo permanente".

El presidente regional del PP ha defendido las medidas impulsadas por su partido desde el Gobierno central, hasta hace unos meses, como las obras del Ministerio de Fomento y el apoyo al sector del carbón como parte "fundamental" del mix energético nacional. Ha dejado claro su "compromiso" con Teruel y las cuencas mineras.

PRESIDENTES PROVINCIALES

También han intervenido los tres presidentes provinciales del PP aragonés. El zaragozano Javier Campoy ha dicho que "llevamos tres años" aguantando las "ocurrencias" de Pedro Santisteve, Lambán y Sánchez Quero, y también "sus desgobiernos", tras lo que ha defendido "sin complejos" el proyecto del PP.

El altoaragonés José Antonio Lagüéns ha pronosticado que los socialistas recibirán esta Navidad "carbón de Teruel" y ha emplazado a todos a "trabajar desde ya" para ganar las próximas elecciones.

Por último, el turolense Joaquín Juste ha vaticinado que el PP va a tener "buena cosecha", animando a "sembrar bien" con "los mejores equipos, los más cohesionados" y contando con todos los afiliados.