Beamonte (PP) acusa a los Gobiernos de izquierdas de "inacción y dejación de funciones" en la provincia de Teruel

Subraya la apuesta de su partido por las energías limpias y por la unión de estaciones de esquí

TERUEL, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Aragón, Luis María Beamonte, ha lamentado que la provincia de Teruel sea, de nuevo, "la gran olvidada" de los Gobiernos socialistas de España y Aragón, una falta de compromiso que se manifiesta "en una inacción y una dejadez absoluta" en todo lo que tiene que ver con la creación de oportunidades en la zona.

Así lo ha manifestado en la localidad turolense de Albarracín, donde este lunes ha mantenido un encuentro con cargos y representantes del PP de la zona, acompañado por el presidente provincial, Joaquín Juste.

Para el presidente de los 'populares' aragoneses, "no es normal" que desde que la Unión Europea aprobase las directrices para las ayudas de carácter regional, que tenían como finalidad atender a zonas despobladas como Soria, Cuenca o Teruel, y más de seis meses después "no se haya hecho nada al respecto".

Esto ha supuesto que las empresas que se han podido plantear instalarse en Teruel no puedan acceder a la medida europea que bonifica un 20 por ciento de sus costes laborales, han recordado desde el PP en una nota de prensa.

Según Beamonte, "es una dejación absoluta no haber actuado con anterioridad", no solo por parte del Gobierno de España, sino también del Ejecutivo de Aragón, presidido por Javier Lambán, "al no exigir" al primero "que regule ya de una vez esa situación que posibilita que la provincia de Teruel tenga más oportunidades".

El líder del PP en la comunidad autónoma ha esgrimido que esta actitud "inmovilista" de los Gobiernos del PSOE se ha convertido en un "lastre" para la economía de la zona y para la competitividad de la provincia. "Teruel, una vez más, es la gran olvidada del Partido Socialista en Aragón y en España", ha criticado.

ENERGÍAS LIMPIAS

Beamonte ha subrayado la apuesta del PP por las energías limpias como "elemento de desarrollo y alternativo" para cuya implantación en tierras aragonesas es imperativo "contar con el territorio y sus habitantes" y ha propuesto un "replanteamiento" sobre lo que debe suceder con los beneficios que puedan surgir de esas instalaciones desde el punto de vista medioambiental y económico.

"Parte de esos beneficios tiene que ir para el desarrollo social y económico de estos territorios, porque aportan lo mejor que tienen, que es su paisaje y su medio ambiente, y hay que tener un equilibrio entre los dos escenarios", ha aseverado.

LA NIEVE, UN SECTOR ESTRATÉGICO

En otro orden de cosas, y sobre el sector de la nieve en la comunidad autónoma, Beamonte ha dicho que el PP es partidario de la unión de las estaciones de esquí, si bien ha señalado que hace tiempo "que debió haber un Plan de la nieve", después de que Ejecutivos anteriores se manifestasen a favor de esta opción y también el propio Gobierno de Aragón "se comprometiera a presentar un plan", pero "no hay nada de eso".

A su entender, "si queremos ser competitivos en un sector como el de la nieve, tenemos que ampliar los dominios esquiables". Además, ha dicho, sobre la estación de esquí de Candachú, que ha observado con "pena" lo ocurrido y "la demanda permanente de todo el tejido productivo que se consolida alrededor de la nieve y que puede llegar alrededor del 50-60% de su PIB; por tanto, no estamos hablando de cualquier cosa".

Sobre la gestión de este asunto que está llevando a cabo el Gobierno regional, desde el PP han señalado cómo las distintas formaciones dentro del cuatripartito --PSOE, Podemos, CHA y PAR--están marcando sus diferencias de criterio, una señal más de todo lo que están dispuestos a aguantar los socialistas "por mantenerse en el poder a cualquier precio".

"Es una situación un tanto fingida: es un Gobierno de absoluta conveniencia, que simplemente se formó con la finalidad de mantener sus estructuras políticas porque se les caían; tiempo al tiempo, todo pasará", ha valorado el presidente del PP en Aragón.