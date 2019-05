Beamonte (PP) apuesta por unir la conservación del patrimonio y el turismo para luchar contra la despoblación

Publicado 18/05/2019 13:31:09 CET

TARAZONA (ZARAGOZA), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Luis María Beamonte, ha apostado por unir la conservación del patrimonio y el turismo para luchar contra la despoblación. Así lo ha indicado este sábado en un acto de campaña en la localidad zaragozana de Tarazona, junto al emblemático edificio de la catedral de Santa María de la Huerta.

"La recuperación del patrimonio es algo que no debe generar nunca ninguna duda" ha afirmado, al relacionarlo con la vigencia de historia, de los sentimientos e incluso como reclamo económico, "algo que el Gobierno de Aragón no ha tenido en cuenta en estos años, porque no ha hecho ningún esfuerzo especial para recuperar el patrimonio de la comunidad autónoma".

En su programa para Aragón, los 'populares' proponen facilitar la difusión de la cultura por otras vías que no sean las estrictamente institucionales, y plantean ampliar su participación a la empresa y a la sociedad mediante una ley de Mecenazgo "que aúne el impulso a proyectos culturales y patrimoniales con beneficios para quienes invierten en este tipo de actividades, como ocurre en tantas y tantas partes de España y del mundo" que disfrutan de un amplio patrimonio arquitectónico y cultural.

"Cultura es bastante más que ampliar la red de bibliotecas de Aragón, es potenciar los numerosos museos, grandes y pequeños y de muy diversa tipología que existen en muchas localidades aragonesas" ha señalado, y ha extendido el concepto a la lucha por los bienes expoliados del Aragón oriental alentada por el Partido Popular desde hace décadas, y no como el PSOE que, ha destacado, "se ha apuntado a última hora y parece que tras los procesos judiciales ha sido el gran valedor, y no ha sido el gran valedor".

"El gran valedor han sido algunos alcaldes de los municipios, han sido muchos colectivos, han sido algunos partidos políticos pero no precisamente el Partido Socialista que si algo hizo fue promover la cogestión, querían otras cuestiones que quedaban muy alejadas de la verdadera necesidad y de la verdadera realidad", ha agregado.

"ESTRECHAMENTE VINCULADAS"

Beamonte ha propuesto aunar cultura, conservación del patrimonio arquitectónico y turismo como otra herramienta más para luchar contra la despoblación, "se complementan y pueden ir estrechamente vinculadas y además, generan riqueza, generan economía, generan oportunidades".

Para el candidato del PP lo anterior ayuda al mantenimiento del territorio "para lo que se precisan recursos, pero también se precisa algo fundamental que es voluntad política", y ha puesto de manifiesto como "cualquier municipio, cualquier pueblo de Aragón atesora una ermita con un valor patrimonial importante, una iglesia o cualquier otro edificio histórico y con una gran riqueza patrimonial" que puede servir de atractivo turístico.

El turismo es una industria que en Aragón sostiene miles de puestos de trabajo y, por lo tanto, ofrece estabilidad y recursos para que la gente pueda seguir viviendo en muchas pequeñas localidades y municipios.

"Turismo de nieve, gastronómico, religioso, ecológico, termal son realidades que ahí están, incluso ese turismo que hace poco ha florecido de una manera más exponencial que es el de las recreaciones históricas", son para Beamonte ejemplos importantes del movimiento económico y de la existencia de un Aragón pujante y "que tiene que encontrar en la cultura y en el turismo elementos de potenciación de su propia actividad".

TURISMO SOSTENIBLE Y NO MASIFICADO

"Un turismo sostenible y no masificado y con calidad", ha recalcado, y para alcanzar esa meta propone un Plan Renove para las instalaciones turísticas, estableciendo líneas de ayuda a la financiación de proyectos de mejora, potenciando la formación inicial y continuada en turismo y hostelería, y con la puesta en marcha de plataformas de aplicaciones informáticas móviles.

El líder de los populares aragoneses ha vinculado, además, el crecimiento personal y social con la práctica deportiva "incentivar el deporte en nuestra comunidad, "en todas sus categorías, en todas sus modalidades, en todos sus niveles", un área donde anunció, aplicará la ley Mecenazgo y regulará la ley del Voluntariado Deportivo. En este ámbito de la mejora normativa añadió una ley de Profesionalización del Deporte para contribuir al desarrollo profesional del deportista, el apoyo a las federaciones deportivas, entidades y clubes, y también a los de élite y escolar "lo que permitirá potenciar la actividad deportiva".