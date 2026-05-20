Belchite de Película premiará al actor Juanjo Artero en una edición en la que se proyectarán 45 trabajos

El alcalde de Belchite, Carmelo Pérez; la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Pradas, y el director de Belchite de película, José Ramón Mañeru. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El certamen cinematográfico Belchite de Película celebrará del 13 al 18 de julio su novena edición, en la que reconocerá la trayectoria del actor Juanjo Artero y en la que se proyectarán hasta 45 trabajos audiovisuales.

El evento, declarado en mayo de 2025 Actividad de Interés Turístico de Aragón, destaca por proponer un reto cinematográfico, ya que los participantes tendrán 24 horas para rodar un cortometraje en este municipio zaragozano para presentar a concurso.

Las inscripciones para participar se abrirán este viernes, 22 de mayo, y serán elegidas las 20 primeras propuestas, por estricto orden de entrada. El plazo finalizará el 2 de julio,

El certamen se ha presentado este miércoles en la sede central de Caja Rural de Aragón con la directora de su Fundación, Laura Prada; el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, y el director de Belchite de Película, José Ramón Mañeru.

En rueda de prensa, Prada ha reivindicado el compromiso de la Fundación Caja Rural de Aragón con la cultura, con el territorio y con el impulso al talento emergente, en especial en el cine, que es un arte que necesita "mucha ayuda y mucha colaboración".

En cuanto a Belchite de Película, ha resaltado que es un ejemplo de un festival que ha ido creciendo y se ha ido consolidando, y en el que el Ayuntamiento "lo pone fácil" para participantes y visitantes.

EL PUEBLO VIEJO: UN ENCLAVE EMBLEMÁTICO

El alcalde, tras celebrar la reciente declaración del Pueblo Viejo de Belchite --las ruinas de la localidad, que quedó destruida en la Guerra Civil-- como Espacio de Interés Turístico de Aragón, ha lanzado una "llamada de atención" a las diferentes administraciones --Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Gobierno central-- para defender un enclave emblemático como este, "único en España para diferentes actividades" y sobre todo para "recordar nuestra historia, que no se borre y no cometer los errores del pasado".

Ha alabado el espíritu del festival ya que es "fundamental" que la gente joven pueda desarrollar y demostrar su talento: "Se habla de buscar talento, el talento creo que lo tenemos, sólo hay que darles esas oportunidades, como aquí en Belchite de Película".

Por su parte, José Ramón Mañeru ha desgranado la programación del evento, protagonizada por los 20 equipos que pondrán a prueba su creatividad para rodar cortometrajes exprés, ya que deberán producir, grabar y montar una pieza audiovisual en apenas 24 horas y con Belchite como escenario para optar a alguno de los ocho galardones del certamen, y por el actor madrileño Juanjo Artero, que recibirá el Premio Belchite Película Trayectoria en homenaje a sus más de 45 años vinculado al teatro, al cine y a la televisión. En anteriores ediciones, han recibido este galardón Emilio Gutiérrez Caba, Ramón Barea, Mercedes Sampietro o Luisa Gavasa.

Nacido en 1965, Artero inicia su trayectoria en la interpretación a los 14 años en la mítica serie 'Verano Azul'. Desde entonces su carrera no ha parado: cine, televisión y, sobre todo, teatro. Su presencia televisiva está jalonada por series de gran éxito, entre ellas 'El comisario', 'Amar es para siempre' o 'Servir y proteger'.

En cine, destacan títulos como 'El río que nos lleva', '¡Por fin solos!', 'Corazón loco' o 'No habrá paz para los malvados'. En teatro, ha interpretado numerosos papeles en obras clásicas de Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Zorrilla o Eurípides, pero también en funciones de corte contemporáneo como 'Robots' o 'Asesinato en el Orient Express', actualmente en cartel y en la que interpreta al famoso detective Hércules Poirot.

Como en ediciones anteriores, los equipos se enfrentarán al rodaje con una incógnita que solo se despejará minutos antes de arrancar el festival: la palabra y el objeto secretos que deberán incluir de forma obligatoria en sus cortos.

UN EVENTO ITINERANTE

Una de las principales novedades de esta novena edición es su carácter itinerante, con la proyección de anteriores premiadas en los pueblos de Almonacid de la Cuba, Plenas y La Puebla de Albortón. También se exhibirán todas las participantes de la octava edición en la Filmoteca de Zaragoza los días 3 y 4 de junio.

En las jornadas de los otros tres municipios de la Comarca, se podrán ver asimismo el cortometraje documental 'Lo mismo', de Eulàlia Ramón y Anna Saura, que tomando como punto de partida 'Los desastres de la guerra' de Goya los enfrenta a los desastres de las guerras actuales. Las proyecciones tendrán lugar en el Salón San Roque de Almonacid de la Cuba --13 de julio--, en el Centro Social de Plenas --14 de julio-- y en el Salón del bar de La Puebla de Albortón --15 de julio--.

Los equipos que presenten su trabajo en tiempo y forma podrán optar a alguno de estos premios: Premio Belchite de Película --1.500 euros--, Accésit Belchite de Película --600 euros--, Premio del Público-Aragón TV --900 euros--, Mejor Montaje 'La Casa Encantada' --400 euros--, Mejor Interpretación Femenina, Mejor Interpretación Masculina, Premio Racord Mejor Guion --concedido por la Universidad San Jorge-- y Premio 'Me toca la fibra' Embou.

Además, de forma previa al festival los participantes tendrán oportunidad de descubrir localizaciones, tanto en el Pueblo Viejo como en el nuevo y en sus inmediaciones, en una Jornada de Puertas Abiertas que tendrá lugar el sábado, 4 de julio.

El jurado que valorará los cortos en esta edición está compuesto por José Luis Calejero, integrante del Departamento de Fomento Audiovisual y Nuevos Proyectos de Aragón TV y experto cinematográfico; Elena Cid, directora, guionista y productora; Raúl García Medrano, productor y director del Festival de Cine de Comedia de Tarazona; Chechu León, director de 'Octubre Corto', Festival de Cine de Arnedo, en La Rioja; Sara Mansanet, subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales del Palau de la Música de València y directora de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, y María Zaragoza, escritora, guionista y productora.

ÚLTIMOS DÍAS

La siguiente cita será en el Teatro Municipal de Belchite el jueves, 16 de julio, a las 20.00 horas, donde se proyectará una selección del palmarés de la edición 2025 del Festival de Cine de Fuentes: 'Cuando llega el frío', de María Salgado Gispert; 'Puedes tú solito', de Silvia Pradas; 'Solo Kim', de Javier Prieto de Paula y Diego Herrero, y 'Te dejo el mar', de Alfredo Andreu.

El Teatro Municipal acogerá también al día siguiente una proyección del cortometraje documental 'Lo mismo' (2025), de Eulàlia Ramón y Anna Saura, y el largometraje 'El río que nos lleva' (1989) dirigido por Antonio del Real y protagonizado, entre otros, por Alfredo Landa, Tony Peck, Eulàlia Ramón y Juanjo Artero.

El viernes, a partir de las 11.00 horas, comenzarán los rodajes y los trabajos deberán entregarse 24 horas después. En la última jornada, se inaugurará la exposición fotográfica '8 ediciones, 24 momentos', con imágenes de Simón Aranda, a continuación habrá una comida de hermandad y concluirá con la proyección de los cortos participantes y la gala de clausura y entrega de premios.

El Pueblo Viejo de Belchite sigue siendo la localización estrella en los trabajos audiovisuales, aunque poco a poco van apareciendo más escenarios del municipio. De hecho, el alcalde ha recordado que este año los concursantes podrán disponer de uno nuevo, los 120 metros de pasarela sobre el río Aguasvivas, con "unas vistas espectaculares".