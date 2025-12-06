El Belén del Mercado Central se abre al público hasta el 5 de enero con una réplica de su puerta monumental

El Belén tradicional del Mercado Central. Al fondo, el presidente de la Asociación Amigos del Belén de Zaragoza, Pascual Soria. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una réplica de la puerta principal del Mercado Central de Zaragoza es la gran novedad que presenta este año el Belén tradicional de este carismático espacio comercial de la capital aragonesa, que permanecerá abierto al público hasta el proximo 5 de enero.

Dentro de las iniciativas que acogen los mercados municipales durante la Navidad, el Belén tradicional del Mercado Central aparece como una de las más llamativas, que sigue consolidándose como un atractivo recuperado, tras reabrir en 2023 después de tres décadas de ausencia.

La Asociación de Belenistas de Aragón colabora de nuevo para ofrecer una instalación más grande y completamente aragonesa que hasta el 22 de diciembre podrá contemplarse en horario de 11.00 horas a 14.00 horas. Un régimen de visitas que entre el 23 diciembre y el 5 enero se ampliará también a las tardes de 17.30 horas a 20.00 horas. Únicamente permenecerá cerrado los días festivos del 25 diciembre y 1 de enero, así como los domingos.

Más de un centenar de figuras componen este atractivo para los vecinos y usuarios del mercado, con personajes tradicionales navideños y un gran número de representaciones de personas ataviadas con indumentarias propias de esta Comunidad Autónoma y protagonizando situaciones propias de las labores del pasado.

Además, existen diversas referencias patrimoniales como la Puerta Baja y la Fuente de los 20 caños de Daroca, la Portada de las Monjas de Mirambel y el Castillo de Peracense entre otras. El Belén es totalmente aragonés y este año presenta como gran novedad esa réplica de la puerta principal del Mercado, la orientada hacia las Murallas y que, conecta aún más con la superficie de abastos que acoge esta exposición.

Este Belén es una de las actividades de dinamización que se desarrollan en este mercado, pero que se completa con otras como el sorteo de lotes de productos y para el que ya se están repartiendo boletos por cada 20 euros de compra.

Además, habrá dos visitas muy especiales ya que Papa Noel se encontrará con los más pequeños, así como un Rey Mago y un Paje. Dentro de la programación también se han organizado talleres gastronómicos.