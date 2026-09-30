Beltrán defiende una Policía Nacional "con presencia, cercanía y capacidad de anticipación"

1121664.1.260.149.20260930155116 Autoridades y representantes de la Policía Nacional durante el acto conmemorativo de los Santos Ángeles Custodios, patrón del cuerpo, celebrado en la Plaza del Pilar de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado este miércoles, 30 de septiembre, en la Plaza del Pilar de Zaragoza la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón del cuerpo, en un acto institucional en el que el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha puesto el foco en la prevención, la cercanía, la capacidad de anticipación y la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad como elementos esenciales para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

La jornada ha servido además para reconocer la labor de los agentes, con la entrega de más de 70 condecoraciones, y rendir homenaje a los policías fallecidos en acto de servicio.

Beltrán ha subrayado que detrás de las estadísticas de criminalidad y las operaciones policiales "hay un elemento de gran calado, la tranquilidad de las personas", que ha situado como el objetivo último de la seguridad. "Eso es al final la seguridad", ha señalado durante su intervención, en la que ha destacado la necesidad de que los ciudadanos no solo vivan en un país seguro, sino que también se sientan protegidos en sus calles, comercios, transportes y espacios de ocio.

El delegado ha pedido a los agentes que continúen trabajando "con presencia, con cercanía y con capacidad de anticipación", porque, según ha resaltado, la seguridad también consiste en evitar que los problemas lleguen a producirse. "Muchas veces nuestro mayo éxito consiste en que no pase nada", ha remarcado, antes de recordar que detrás de un incidente que no llega a producirse o una víctima que recibe protección a tiempo hay planificación, inteligencia, prevención y muchas horas de trabajo que los ciudadanos no ven.

Beltrán ha puesto como ejemplo de esta forma de actuar la Operación Mangosta, desarrollada después de una sucesión de robos con fuerza que afectó durante varias semanas a comerciantes del barrio de Las Delicias y otros puntos de Zaragoza. El dispositivo combinó investigación, vigilancia, presencia policial, coordinación y detenciones para identificar a los autores, prevenir nuevos delitos y recuperar la normalidad.

"Cuando surge un problema, estudiarlo. Cuando cambia la delincuencia, adaptarse. Cuando una respuesta no es suficiente, reforzarla. Y cuando los ciudadanos están preocupados, estar allí con ellos", ha resumido Beltrán, quien ha considerado que eso es "servicio público".

COORDINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO

En este ámbito, el delegado ha destacado la incorporación de la Policía Local de Zaragoza al sistema VioGén, cuya formación para los agentes será impartida conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil. A su juicio, compartir información, formación y procedimientos permite sumar capacidades y ofrecer una respuesta "más coordinada y eficaz" a las víctimas.

Beltrán ha puesto especialmente el acento en la lucha contra la violencia de género y ha señalado que la incorporación de nuevos efectivos al sistema Viogeén reforzará el trabajo de la Unidad de Familia y Mujer de la Jefatura Superior de Aragón. Durante su discurso ha indicado que en lo que va de año 41 mujeres han muerto en España a manos de sus parejas o exparejas y ha reclamado combatir esta violencia "con determinación".

La coordinación será también fundamental durante las próximas fiestas del Pilar, cuando cientos de miles de personas llenen las calles de Zaragoza. Con conciertos, actos multitudinarios, zonas de ocio y miles de desplazamientos, los agentes estarán centrados en garantizar la seguridad mientras la mayoría de ciudadanos disfruta de las celebraciones.

SANZ CEJUDO REPASA EL TRABAJO POLICIAL

El jefe superior de Policía de Aragón, José Ángel Sanz Cejudo, que ha sido el encargado de abrir el turno de intervenciones institucionales, ha vivido de manera especialmente personal su primer Día de la Policía como máximo responsable del cuerpo en Aragón. Tras 28 años de servicio en distintos destinos, ha regresado a la comunidad donde inició su trayectoria profesional.

Sanz Cejudo ha reivindicado el trabajo "callado, discreto, continuo, firme y comprometido" de los agentes y ha repasado durante su intervención las principales operaciones desarrolladas durante el último año. Entre ellas ha citado la Operación Vizconde, que permitió recuperar casi una tonelada de piezas metálicas sustraídas de un cementerio de Zaragoza y se saldó con cuatro detenidos, y la Operación Verano, que desarticuló en apenas 15 días cuatro grupos itinerantes dedicados al robo de viviendas, con doce detenidos.

En la lucha contra el narcotráfico, el jefe superior ha recordado la Operación Heracles, con 16 kilos de cocaína, 14 de hachís, 370.000 euros intervenidos y doce detenidos; la Operación Marmol, con once kilos de cocaína y ocho detenidos; y la Operación Némesis, que permitió desmantelar un laboratorio clandestino de procesamiento de cocaína con conexiones en Italia.

Igualmente, ha ensalzado la actividad frente a la ciberdelincuencia y la explotación sexual de menores en Internet, con 42 operaciones y 47 personas detenidas o identificadas, además de la incautación de más de 500.000 archivos de material de abuso sexual infantil. En el ámbito de desaparecidos, ha puntualizado que durante el año se han investigado 218 casos, algunos de ellos de especial complejidad.

El jefe superior ha repasado la actividad de las unidades de atención a la familia y mujer, que gestionan 1.259 víctimas activas dentro del sistema VioGén, cinco de ellas con nivel de riesgo extremo y 89 con riesgo alto. También ha destacado las operaciones contra la trata de seres humanos y la explotación laboral, con 79 inspecciones realizadas junto a la Inspección Territorial de Trabajo de Aragón.

En Seguridad Ciudadana, Sanz Cejudo ha informado de 10.803 actas sancionadoras por tenencia y consumo de estupefacientes, 936 por intervención de armas blancas, 3.784 detenidos por la comisión de delitos y otros 843 detenidos por tener vigentes requisitorias judiciales. La Policía Científica por su parte ha permitido identificar a autores de robos, lesiones y otros delitos mediante sus diferentes áreas de especialización.

En cuanto a la evolución de la criminalidad, el jefe superior ha manifestado que el balance del Ministerio del Interior correspondiente al primer semestre refleja un incremento del 5,9 por ciento de la actividad delincuencial en el ámbito territorial de la Policía Nacional. No obstante, ha incidido en que las infracciones esclarecidas aumentaron un 9,8 por ciento y el número de detenidos e investigados un 10,9 por ciento, datos que ha presentado como muestra de la respuesta operativa del cuerpo.

MÁS DE 70 CONDECORACIONES

Tras los discursos se ha dado paso a la entrega de más de 70 condecoraciones y reconocimientos a miembros de la Policía Nacional y a personas ajenas al cuerpo por su colaboración y trayectoria. Durante el acto también ha recibido el reconocimiento el cantador de jotas José Ignacio del Río, quien ha amenizado la celebración.

Durante la ceremonia también se han concedido cruces al mérito policial por actuaciones destacadas y reconocimientos vinculados a hechos considerados memorables, además de distinguir la trayectoria de un perro de la Brigada Canina de la Policía Nacional, 'Widow', que ha recibido una condecoración junto a su guía.

La celebración ha concluido con un desfile de los medios y vehículos utilizados por las diferentes unidades de la Policía Nacional, entre ellos motocicletas, furgones y vehículos patrulla, además del helicóptero. Una imagen final que ha puesto de manifiesto la diversidad de medios y especialidades que integran el cuerpo y que, como ha resumido Beltrán, tienen como misión común permitir que los ciudadanos puedan desarrollar con normalidad su vida cotidiana.