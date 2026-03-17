Beltrán elogia la pericia de la Guardia Civil al investigar el asesinato de violencia machista en Colungo

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en la concentración de repulsa por el asesinato de violencia machista en Colungo (Huesca) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha elogiado la pericia de los agentes de la Guardia Civil en la investigación que han llevado a cabo en el presunto asesinato por violencia machista de una mujer de Barbastro, que tuvo lugar en la localidad oscense de Colungo el pasado mes de enero.

El cadáver de Paloma B.S., se localizó el 18 de enero, un día después de su desaparición, en el barranco conocido como 'Las Palomeras' bajo el puente situado sobre la carretera A- 2205, en el término municipal de Colungo (Huesca).

"Nunca me canso de felicitarlos tanto en público, como en privado por el trabajo tan excepcional que realizan pudieron ir viendo determinado tipo de evidencias que apuntaba a que podía haber sido un asesinato", ha expresado Fernando Beltrán tras participar en un acto de en el que se ha guardado un minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en Aragón.

En declaraciones a los medios de comunicación, Beltrán ha explicado que "se empezó a cerrar el círculo de investigación y a través de las pesquisas realizadas se pudo delimitar que tanto su pareja actual como su expareja estaban en una trama", tal como ha reflejado el auto de la juez de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Barbastro (Huesca), María Pilar Guillén.

Beltrán ha detallado que había una trama fundamentalmente de enriquecimiento con el patrimonio tanto de la víctima como de un tío de la misma en situación de vulnerabilidad y dependiente, de manera que "se podían estar apropiando indebidamente de ese patrimonio".

Ha recordado que todavía se está investigando, se ha levantado solo parcialmente el secreto del sumario, pero "ya se va sabiendo que hay una trama económica que desemboca o desencadena también en un delito de homicidio".

Precisamente, este lunes acudieron al juzgado tres personas de las que dos fueron llevados detenidos y al otro se le llamó a declarar. Finalizadas las comparecencias en sede judicial, la instructora ha decretado prisión provisional para uno de ellos, libertad provisional para otro y al tercero se le ha retirado la consideración de investigado en la causa.

La investigación sigue abierta y se centra sobre todo en dos personas, el que está ingresado en prisión y el que está en libertad con cargos, "para tratar de delimitar el alcance de cada una de las actividades en el ámbito económico y en la parte ejecutora y saber quién o quiénes o de qué manera tuvieron responsabilidades en el asesinato de la mujer", ha precisado el delegado del Gobierno en Aragón.

En la investigación en curso se trabaja en esa línea con una parte del sumario todavía declarado secreto para poder ver el alcance final de las responsabilidades de cada uno de ellos y "si pudiera haber alguna otra persona que está todavía también investigándose", ha agregado Beltrán.

Sobre la causa de la muerte, ha informado de que en principio ese de "tipo violento, eso es seguro", pero ha indicado que la Guardia Civil ha podido determinar, "como también dice el Instituto de Medicina Legal" que la muerte "podía haber sido causada por otro tema que no fuera la precipitación por un barranco".

De manera que, a partir de ahí, se empieza a investigar qué es lo que ha podido causarla, pero el extremo del informe forense no es público, de manera que aún no se sabe exactamente qué es lo que pudo causar finalmente el fallecimiento de esta mujer, ha incidido Beltrán.

Sobre el motivo por el que la Guardia Civil reanuda la investigación, ha manifestado que "siempre se mantiene una investigación sobre cualquier hecho que suponga un fallecimiento y, a partir de ahí, se practica una inspección ocular y se obtiene una serie de conclusiones, que han llevado a que no es una muerte accidental, sino que es una muerte violenta", ha zanjado.

LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

La jueza María Pilar Guillén ha dictado auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para Juan Julián S.S., uno de los dos investigados como posible autor de un delito de asesinato y otro de apropiación indebida o administración desleal. En su resolución expresa la instructora que "las diligencias de investigación practicadas hasta el momento permiten apreciar indicios racionales de criminalidad de notable consistencia".

En el mismo auto decreta para esta persona una orden de alejamiento prohibiéndole acercarse a José B.B., tío de la víctima, a menos de 200 metros y comunicarse con él por cualquier medio, "debido a la situación de especial vulnerabilidad de éste y a los indicios existentes de un posible aprovechamiento patrimonial por parte del investigado".

El segundo de los investigados, Carlos Víctor S.A., ha quedado en libertad provisional, con la obligación de comparecer ante el órgano judicial los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces fuera llamado. Se le prohíbe la salida del territorio nacional y se le obliga a entregar su pasaporte. Mantiene su condición de investigado en la causa como posible autor de un delito de asesinato.

Al tercer compareciente la jueza le ha retirado la condición de investigado y el hombre ha quedado en libertad sin cargos.

Junto a ellos la juez también ha tomado declaración esta mañana a tres testigos. La investigación judicial se abrió el pasado 18 de enero de 2026 tras el hallazgo del cadáver de Paloma B.S. en el citado barranco bajo el puente situado sobre la carretera A-2205.

MUERTE VIOLENTA

Las valoraciones médico-forenses llevaron a la conclusión de que la muerte podría haberse producido de forma violenta. Y tras identificarse a la víctima se constató que mantenía una relación sentimental con el investigado, Juan Julián.

De forma paralela, se detectaron movimientos bancarios realizados por el investigado desde las cuentas de la víctima y de las de un tío de ella hacia las cuentas de Juan Julián. Las investigaciones realizadas desvelaron indicios de un posible vaciado y desvío de fondos en beneficio del investigado.

La jueza ha valorado también en su auto que José B.B., tío de la víctima de edad avanzada, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y dependencia, circunstancias que podrían haber sido aprovechadas por el investigado para la obtención de un poder notarial, cuya legalidad es cuestionada en un informe adjuntado a la causa. La investigación sigue abierta y a falta de algunas diligencias pendientes de practicar.