Beltrán llama a la colaboración: "Boicotear la regularización es boicotear una parte del futuro de Aragón"

Archivo - El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha hecho un llamamiento a que todas las instituciones colaboren en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que es "bueno para todo el país", y ha recordado que "boicotear la regularización no es boicotear al Gobierno de España, es boicotear las posibilidades de miles de personas, la continuidad de negocios sin trabajadores y una parte del futuro de Aragón".

Así lo ha trasladado el delegado en referencia al anuncio de que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP van a presentar recursos contra esta medida, que es "un paso imprescindible para la plena integración de personas que ya viven con nosotros" y que es "clave para que puedan ejercer sus derechos y obligaciones en plenas facultades".

Sobre el proceso, ha señalado que el Gobierno de España ha lanzado este jueves un portal web específico, donde se irá actualizando la información en torno a la regularización extraordinaria y donde ya se puede solicitar cita previa.

"Los interesados encontrarán allí toda la información y podrán simular si cumplen los requisitos", ha indicado Beltrán, quien ha añadido que este portal permite iniciar el trámite y solicitar cita previa para la atención presencial, que comenzará el próximo 20 de abril. Ha recalcado también que solicitar cita es "completamente gratuito".

A pesar de que ha reconocido que "lógicamente hay dudas" en un proceso que es "muy esperado", lo que está provocando que los potenciales beneficiarios se estén acercando a distintas instituciones para pedir información, ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad" y decir que toda la información está disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde actualmente sólo se puede realizar telemáticamente.

Del mismo modo, ha subrayado que este es "un proceso con garantías", que ha generado "mucha expectación" porque es "una gran oportunidad", y que es necesario acreditar haber permanecido en España antes del 1 de enero y, al menos, cinco meses ininterrumpidos desde el momento de la solicitud. Esto se puede acreditar con distintos documentos, pero el empadronamiento no es obligatorio, ha remarcado.

En relación a los solicitantes de asilo, Beltrán ha asegurado que no tienen información de que haya personas pendientes de recibir el estatus de protección internacional y así se lo han trasladado al Ayuntamiento de Zaragoza. "De lo contrario, estarían tramitadas", ha aseverado. De todas formas, ha apuntado que han iniciado trámites con la Policía Nacional para comprobar si hay alguna persona en estas circunstancias y "realizar los trámites si fuera necesario".