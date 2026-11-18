BUJARALOZ (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

El cabeza de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha destacado que el Gobierno de España ha realizado, en Aragón, una inversión de más de 400 millones de euros en materia de modernización de regadíos.

"Son cifras ya computadas con actuaciones ya realizadas que han movilizado más de 1.100 millones de euros en paliar las consecuencias de los diferentes conflictos internacionales que están dando lugar a que suban los precios de los combustibles o los precios de determinadas materias que se utilizan para el trabajo en el campo", ha precisado Beltrán.

Estos datos los ha contrastado con la reciente aprobación del Presupuesto del Gobierno de Aragón para 2027, que en materia de agricultura tiene un "recorte de 27 millones de euros, donde, además, están tocando elementos de gran sensibilidad".

Al respecto, ha citado la modernización de regadíos, que ha reconocido que "tiene que ser una actuación compartida" entre el Gobierno de España y el Gobierno autonómico, "un recorte de 7,2 millones en materia de modernización de regadíos".

RELEVO GENERACIONAL

Por otro lado, se ha referido al relevo generacional, que es un asunto que "preocupa mucho a este sector", para aportar el dato de que a través del Ministerio de Agricultura se trabajan en programas para que los jóvenes se vayan incorporando a la vida del campo, mientras el "Gobierno de Aragón se despacha con un recorte de 1,7 millones en una partida presupuestaria destinada específicamente a esta materia".

A todo ello, ha añadido que "de premio" está la "resurrección del trasvase del Ebro, rubricado en un programa electoral de Vox y refrendado ya realmente por José María Aznar, de manera que el PP tendrá que hacer una vez más seguidismo de las políticas que le está marcando al dictado el programa de Vox", ha aventurado.

Beltrán ha dicho que si se unen todos esos factores se observa "nuevamente una contraposición de dos modelos claramente diferenciados".

Por un lado, ha comentado, está el "modelo de las realidades, de los hechos, de las inversiones, del apoyo a los trabajadores, de maximizar el beneficio a toda la población, a todos los ciudadanos, sea cual sea el sector productivo en el que se enmarcan, frente al modelo de las promesas, de los incumplimientos y en todo caso de tensionar la actividad política para que creen un clima invivible e insufrible, mientras que la gente del campo que quiere seguir trabajando, seguir manteniendo sus cosechas, ve que el campo se moderniza y que los jóvenes se incorporan".

Tras esta comparativa, Beltrán ha considerado que este 29 de noviembre los electores tienen dos modelos que "se contraponen". Uno es el Gobierno del PSOE, liderado por Pedro Sánchez, que "consigue estas realidades y se ven los frutos del trabajo de todo lo que se ha ido invirtiendo", mientras que en el otro lado hay un partido que su línea del programa es "únicamente destruir y derogar todo lo que ya se ha avanzado y lo que se ha hecho sin más propuestas de avance o de crecimiento".

JÓVENES Y MUJERES

Beltrán ha realizado estas declaraciones en un acto electoral que ha tenido lugar en Bujaraloz (Zaragoza) y al que también ha asistido la candidata socialista al Senado por Huesca, Tania Solans, quien ha incidido en que el campo aragonés necesita opciones "reales" de futuro, además de "compromiso e inversión".

Para poder apoyar a ese campo aragonés se necesita "apoyar" a las personas o a los que trabajan cada día en las explotaciones agrícolas y ganaderas de Aragón, que también son los que sostienen el territorio, la economía y mantienen vivo a los pueblos".

A su entender, es "fundamental" ese apoyo a los jóvenes y mujeres, que son los que están, día a día, en los municipios, pero "necesitan opciones reales para poder desarrollar sus proyectos de vida, acceder a las tierras y llegar a esas ayudas para poder transformar las explotaciones".

Para el PSOE, ha recalcado Tania Solans es "muy importante" la Política Agraria Común (PAC), que sirve para apoyar a los jóvenes en sus primeros años de actividad, además de que la próxima PAC va a seguir fomentando que esos jóvenes puedan acceder a las explotaciones.

RECONOCIMIENTO

"No hay futuro si no hay jóvenes y si no hay mujeres", ha subrayado Solans para explicar que esas mujeres, durante muchos han estado trabajando en el campo "sin el reconocimiento económico y profesional y sin el apoyo social que se merecen".

Ante esa situación, el Gobierno de España ha impulsado la titularidad compartida, que ha calificado de "fundamental" para introducir a las mujeres en estas explotaciones y también esas ayudas a las jóvenes agricultoras, que ha sido un instrumento "fundamental" para mejorar en igualdad y sobre todo para generar más autonomía económica.

También ha querido resaltar que el Gobierno de España "cuando han venido maldadas pues ha puesto encima de la mesa soluciones, cosa que no ha hecho el Partido Popular y Vox", ha diferenciado.

En este sentido, ha comentado que ha habido sobre costes derivados de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y otros episodios de ámbito internacional y el Gobierno de España "siempre ha apostado por poner medidas encima de la mesa y apoyar a ese sector primario, que es fundamental en Aragón".

Tania Solans ha avanzado que el PSOE seguirá trabajando en garantizar sobre todo ese relevo generacional en las explotaciones para que sean sostenibles, garantizar que puedan funcionar y que "vivir y trabajar en los pueblos sea una opción real de futuro", al argumentar que el campo aragonés necesita "presente", pero sobre todo "necesita futuro que no se puede construir sin escuchar a las personas que viven en los pueblos, en la tierra y que saben realmente cuáles son las necesidades", ha concluido.