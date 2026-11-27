1138001.1.260.149.20261127135118 El candidato del PSOE al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, en el último día de campaña. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha destacado "la movilización, la ilusión y la fuerza de la gente" durante esta campaña de las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, lo que hará posible que el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, siga al frente del Ejecutivo central.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, Fernando Beltrán ha hecho "un balance buenísimo" de la campaña electoral que afronta su última jornada. Ha participado en una mesa informativa en la plaza de España de Zaragoza, donde ha conversado con militantes y simpatizantes socialistas.

"He visto muchísima movilización. Hemos tenido tanto en las mesas informativas o en los actos en asambleas en Zaragoza como en los municipios mucha gente acompañando, mucha motivación, mucha ilusión", ha comentado.

"Hemos contado nuestro programa y hemos radiografiado la situación de España porque no nos estamos inventando un futuro. Es un futuro que ya ha venido, que queremos que siga por ahí y que no lleguen al Gobierno de España estos postulados que estamos viendo ya en algunas comunidades autónomas, de manera que esa movilización, esa ilusión, esa fuerza de la gente es lo que creo que va a permitir que siga el gobierno de Pedro Sánchez en España", ha expresado Fernando Beltrán.

Ha asegurado que el voto al PSOE es el que "realmente recoge la fuerza de la gente, este modelo de crecimiento económico y social y el que nos va a permitir parar a ese bloque tan reaccionario y tan oscuro, que si no ponemos muchos votos en las urnas al Partido Socialista se nos va a echar encima sin ningún tipo de posibilidad de parar".

DEBATE A CUATRO

Se ha referido al debate a cuatro celebrado este jueves con los candidatos de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio a la Presidencia para indicar que "pudimos constatar que hay dos bloques distintos y separados que aspiran al Gobierno de España".

El candidato ha criticado que Vox "niega la violencia machista, ayer mismo por la tarde --ocurrió-- un último asesinato en Bilbao" y el PP "es incapaz de arrancarle un mínimo reconocimiento al respecto". Sobre los 'populares', el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Zaragoza también ha afirmado: "Está absolutamente en manos de Vox, totalmente incapaz de liberarse ni de separarse de ninguna de sus propuestas" y "aplicando ya censura efectiva como en Zaragoza, impidiendo la celebración de una obra de teatro juvenil".

El bloque de PP y Vox, ha continuado Fernando Beltrán, "está ya hablando de recortes de derechos y de libertades y abiertamente de privatizar la hucha de las pensiones, que están pensando suprimir ministerios que sirven, entre otras cosas, para otorgar derechos y libertades el Ministerio de Igualdad o derogar la Ley Nacional de Memoria Democrática".

"Hemos visto también esa agresión sin precedentes a los sindicalistas y están dejando a la población trabajadora absolutamente vendida a los intereses de la patronal, de manera que se reafirma esa gran diferencia entre bloques", ha apostillado Beltrán.

En este sentido, ha comparado a PP y Vox con el bloque progresista, del que ha subrayado su defensa del crecimiento de la economía, de la riqueza en España y "que mantengamos una creación de empleo sin precedentes y muy por encima de la media de la Unión Europea".

Sobre todo, ha incidido Fernando Beltrán, "que seamos capaces de compatibilizar todo este crecimiento con el paraguas social que se ha venido desplegando en España durante los últimos ocho años: Solo cabe un voto progresista, pero un voto eficaz y, en este momento, se maximiza la eficacia del voto progresista votando al Partido Socialista".