El candidato del PSOE al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, visita la Asociación AMASOL. - PSOE

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha visitado este jueves la sede de la asociación AMASOL, que trabaja en defensa de las familias monoparentales, para conocer sus principales reivindicaciones y destacar los avances impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez en el reconocimiento de la diversidad familiar y la ampliación de los derechos sociales y las medidas de conciliación.

Entre ellos, ha destacado la reciente aprobación del reconocimiento estatal de las familias monoparentales, que contarán con un título oficial propio después de años de reivindicaciones.

Beltrán ha reconocido el trabajo que desde hace años desarrolla AMASOL para dar visibilidad a modelos familiares que durante décadas no han contado con el reconocimiento que merecen.

"Son familias que siempre han existido, pero que durante mucho tiempo han sido invisibles. Gracias al trabajo de asociaciones como AMASOL y a las políticas progresistas, hemos avanzado en el reconocimiento de sus derechos y en la respuesta a sus necesidades", ha señalado.

En este sentido, ha hecho hincapié, especialmente, en que las familias monoparentales, "después de muchísimo tiempo de reivindicación y lucha, van a contar con un título oficial propio de ámbito estatal".

Una medida que, según ha indicado, "responde a una reivindicación histórica de estas familias y permitirá avanzar en el reconocimiento de sus derechos y en el acceso a ayudas y prestaciones".

El candidato socialista ha recordado que el 80% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres y que más de la mitad se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, "cifras que evidencian la necesidad de reforzar su protección".

"Tenemos una deuda histórica con estas familias y con las mujeres que han tenido que sacar adelante a sus hijos solas. Con este reconocimiento empezamos a saldarla, pero tenemos que seguir avanzando para garantizarles las mismas oportunidades y derechos", ha enfatizado.

Beltrán ha defendido que "ninguna madre debería tener que renunciar a su carrera profesional o a su proyecto de vida por tener que cuidar sola de sus hijos" y ha insistido en que las administraciones públicas deben seguir ampliando las herramientas que permitan compatibilizar la vida laboral, personal y familiar.

PERMISOS POR NACIMIENTO

En este sentido, ha resaltado la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado del menor impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez a las 19 semanas retribuidas para cada progenitor y las 32 semanas para las familias monoparentales.

"Son avances que se traducen en más tiempo para cuidar, más igualdad de oportunidades y una mayor protección para las familias que más lo necesitan", ha afirmado.

Beltrán también ha puesto el acento en la inversión del Gobierno de España para incrementar la oferta de plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años, una medida fundamental para facilitar la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral y evitar que la maternidad se convierta en un obstáculo para su desarrollo profesional.

Asimismo, ha mencionado el programa 'Corresponsables', financiado por el Gobierno de España, que facilita servicios de cuidado infantil y recursos de conciliación para las familias.

"Estamos hablando de medidas tan importantes en el día a día como poder dejar a los niños en el colegio antes de que empiecen las clases o contar con actividades que permitan adaptar los horarios escolares a los laborales", ha explicado.

"Conciliar no puede ser un privilegio ni depender de los recursos económicos de cada familia. Tiene que ser un derecho garantizado por las políticas públicas", ha defendido el candidato, quien ha reiterado el compromiso del PSOE de seguir avanzando en igualdad y protección social.

Finalmente, el candidato socialista ha contrapuesto el modelo del PSOE, centrado en ampliar derechos y mejorar la vida cotidiana de las personas, al que representan PP y Vox. "Frente a quienes piensan en los intereses de unos pocos, nosotros defendemos un país que reconoce todas las realidades familiares, que protege a quienes más lo necesitan y que sigue conquistando derechos. Ese es el modelo de país que queremos seguir construyendo a partir del 29 de noviembre", ha concluido.