ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha rechazado este jueves el modelo del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, de implantación de los centros de datos, señalando que "se contraponen los intereses de un conjunto de empresas privadas a los intereses de nuestro territorio".

Tras visitar los distritos zaragozanos de Delicias y Torrero, dentro de la campaña electoral, Beltrán ha dejado claro que el PSOE no comparte "en absoluto" el modelo de Azcón, añadiendo que el jefe del Ejecutivo autonómico parece "el directivo mayor" de los centros de datos.

"En nuestro territorio hay que defender el agua, nuestras energías renovables y la creación de puestos de trabajo de calidad", ha continuado el candidato socialista.

A su juicio, "con la interposición de recursos poco vamos a avanzar". Ha recomendado "sentarse un poco a ver cuál es esa planificación" y ha recalcado que el Gobierno de España "va a seguir en la misma línea de trabajo que es la planificación y la protección de los intereses de los habitantes, entre otras cosas que no nos suba mucho el recibo de la luz por la implantación de los centros de datos".

CAMPAÑA ELECTORAL

Beltrán ha señalado, por otra parte, que durante esta campaña electoral el PSOE está "pulsando la ilusión", en referencia a "la cantidad de gente que se acerca a nosotros y nos pregunta".

"Esa movilización es muy positiva porque la gente está dándose cuenta de que el modelo que defiende el Partido Socialista es un modelo de progreso, de crecimiento económico y, además, de despliegue de la protección social, como no ha habido precedentes en la historia reciente de España".

"Es lo que tenemos que seguir defendiendo el próximo 29 de noviembre, así que yo también animo a que todo el mundo, con fuerza y con ilusión, vayamos a las urnas el próximo 29 de noviembre", ha concluido.