El numéro uno del PSOE al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, se ha desplazado a la localidad de Mequinenza. - PSOE ARAGÓN

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha visitado Mequinenza, donde ha podido conocer las dificultades a las que se enfrentan los municipios rurales para sacar adelante sus proyectos y garantizar los servicios públicos que necesitan sus habitantes.

Durante el encuentro, Beltrán ha recogido las preocupaciones del municipio por las carencias que se están produciendo en los servicios públicos dependientes del Gobierno de Jorge Azcón. Entre ellas, ha señalado la falta de determinados profesionales médicos en el centro de salud, una situación que afecta directamente a la atención sanitaria de los vecinos y vecinas.

Frente a estas dificultades, el candidato socialista ha conocido también proyectos que cuentan con el impulso y la financiación del Gobierno de España y que están teniendo un impacto directo en la calidad de vida de la población. Es el caso de la nueva residencia de mayores, financiada a través de programas específicos para el territorio, que permitirá atender a las personas mayores en su propio municipio sin que tengan que marcharse a otras localidades para encontrar una plaza residencial.

Beltrán ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para favorecer la fijación de población y garantizar que vivir en un municipio rural no suponga tener menos oportunidades ni servicios. La visita también ha servido para abordar uno de los asuntos que más preocupan al territorio: el futuro del Ebro y la posibilidad de que el trasvase vuelva a aparecer en los programas electorales de cara a las próximas elecciones.

En este sentido, el candidato ha recogido el rechazo unánime expresado por los representantes y habitantes de la zona ante cualquier intento de trasvasar el río. El candidato socialista ha subrayado que la defensa del Ebro es una reivindicación compartida por el territorio y que no se puede plantear un nuevo trasvase al margen de la voluntad de quienes viven y dependen de este río.