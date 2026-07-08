Bendodo cree que Sánchez hace "demagogia barata" con el absentismo laboral porque su hermano "sigue buscando la oficina"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, preside, en la sede del PP en Zaragoza, una reunión con el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "a la desesperada aprovecha para hacer demagogia barata" con el problema nacional del absentismo laboral sin justificar porque "se siente aludido". En este sentido, ha observado lo siguiente: "Yo entiendo que Pedro Sánchez se siente aludido con esta cuestión porque su hermano todavía está buscando la oficina donde tenía que trabajar. Un gran absentista".

Bendodo ha comentado que este asunto que es motivo de debate en la actualidad lo ha sacado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque "es necesario poner sobre la mesa y está cargado de sentido común".

Ha aportado el dato de que en España hay 1,2 millones de personas al día que no van a trabajar y supone un coste de 30.000 millones de euros, por lo que se ha mostrado partidario de corregirlo porque "ningún país de Europa se puede permitir eso".

A su parecer, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al sacar este asunto al debate político lo que ha hecho es "ponerle el cascabel al gato" porque hay que llamar a las cosas por su nombre. "La gente quiere en política que le hablen claro, no que oculten", ha asegurado.

Por ello, Bendodo ha considerado que "no se puede consentir que los principales perjudicados por el absentismo no justificado son la inmensa mayoría de trabajadores que cumplen su puesto de trabajo. "Eso es lo que hemos planteado nosotros. Y esto es lo que ha presentado y ha planteado el presidente Feijóo", ha resumido.

TAMBIÉN AFECTA A OTROS PAÍSES

Tras incidir en que a las cosas "hay que llamarlas por su nombre y ser serios", Bendodo ha recalcado que este es un asunto a abordar y "lo otro son cortinas de humo, seguir mirando adelante, seguir atornillado en el sillón de La Moncloa y taparse los ojos ante la realidad".

Además, ha recordado que es un asunto que no sólo ha planteado España, sino también otros países de la Unión Europea como Francia y habrá que acometerlo.

"Yo le garantizo que esto tendrá una solución dialogada cuando lleguemos al gobierno", ha aseverado al criticar que el Gobierno de España "ha abandonado el diálogo social" cuando lo habitual era que estas cuestiones se hablaban "siempre" entre sindicatos, empresarios y el Gobierno de España.

"Sánchez ha sacado de la mesa a los empresarios, que son los que pagan las facturas y los sueldos. Por tanto, entre todos, hay que buscar una solución a esta cuestión", ha apremiado.

Bendodo ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras mantener en la sede del PP en Zaragoza una reunión con el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, que es la primera de una ronda que realizará por todos los parlamentos autonómicos y la elección de Aragón para abrirla obedece a que el responsable de la coordinación parlamentaria en el PP, que depende de su Vicesecretaria, es el aragonés Javier Campoy.