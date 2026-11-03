Bendodo (PP) anima al 'Batallón de Huesca' a salir a ganar para favorecer un cambio en España

HUESCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes, concejales, consejeros, diputados y candidatos al Congreso y Senado por Huesca han recibido este martes en la capital oscense la visita del vicesecretario de Política Autonómica y Análisis Electoral, Elías Bendodo, quien los ha animado a movilizarse y a multiplicarse para ganar las elecciones generales del 29 de noviembre, como si de un batallón se tratase.

La expresión 'Batallón de Huesca' la ha hecho suya tras ser empleada con anterioridad por la cabeza de lista al Congreso por Huesca, Ana Alós.

"Me ha gustado lo del Batallón de Huesca". Así ha iniciado su intervención Bendodo que ha augurado que "si el Batallón de Huesca se pone las pilas obtendrá un gran resultado" y ha confiado en que la provincia logre un diputado más.

El representante Popular ha manifestado que "si va bien en las generales, irá bien en las municipales" y ha animado a los presentes a salir a la calle para explicar qué quiere hacer el PP sobre asuntos como la vivienda, la seguridad, los impuestos bajos, la inmigración, la burocracia o la despoblación. En este punto, ha hablado de un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas y ayuntamientos, con un elemento corrector al alza para zonas despobladas.

EL FUTURO DE HUESCA

Elías Bendodo entiende que el cambio "sólo tiene un camino" y que "nadie promete tanto como el que no va a cumplir". Así ha dicho que hay quien se deja arrastrar por la moda o por el ruido y ha animado a los jóvenes a "hacer pedagogía porque Huesca se juega su futuro", al tiempo que ha defendido un cambio "responsable, como en Aragón, el Ayuntamiento de Huesca y la Diputación Provincial de Huesca, porque "las elecciones ponen a cada uno en su sitio y con el voto se señalará a los responsables".

Bedondo ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas y familias de los accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba) y ha sostenido que lo mejor es que "sepan la verdad de los dos accidentes, porque del de Adamuz no se sabe después de este tiempo, y sin embargo en dos horas en el de Urda se echa la culpa a un trabajador y eso es indigno".

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha abierto el acto, celebrado en un céntrico hotel de la capital oscense, y ha dicho que "este es el momento del PP y de Alberto Núñez Feijóo". "La reconstrucción de este país que nos va a dejar Pedro Sánchez va a ser complicada", ha aventurado para mostrarse convencida de que el PP "logrará recuperar España y la confianza".

A continuación, el presidente del PP de Huesca, Isaac Claver, ha tomado la palabra, ha trasladado el compromiso del PP en la provincia oscense y ha dado el pésame al PSOE por el fallecimiento de la que fuera exconsejera de Economía del Gobierno de Aragón bajo la presidencia de Javier Lambán, la oscense Marta Gastón.

Por su parte, Ana Alós ha abogado por la gestión, el rigor y la experiencia, ha indicado que la oportunidad de cambio está en el 29 de noviembre y que "el Batallón de Huesca dará la cara por el PP", porque estas elecciones son "muy importantes", para entre otros, "recuperar la economía, el Estado del Bienestar y el sistema democrático".