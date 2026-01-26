Bendodo (PP) considera que Alegría (PSOE) regresa a Aragón "a palos" y "a la fuerza"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, junto al presidente provincial del PP, Ramón Celma, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elias Bendodo, ha asegurado este lunes que Pilar Alegría viene "a palos" y "a la fuerza" a Aragón a ser la candidata del PSOE el próximo 8 de febrero, ya que "si le dieran a elegir, a ella le gustaría seguir siendo ministra y seguir siendo servil a Pedro Sánchez".

En una rueda de prensa en la sede del PP de Zaragoza, en la que ha estado acompañado del presidente provincial del partido, Ramón Celma, y de la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, Bendodo se ha referido al 'cara a cara' que protagonizarán este lunes los candidatos de los dos principales partidos, Jorge Azcón y Pilar Alegría, en Aragón TV.

Ha aseverado que el candidato popular llega "tranquilo" a ese debate porque "tiene el aval de la gestión a sus espaldas", mientras que Alegría "viene a palos a Aragón a ser la candidata del Partido Socialista".

En palabras del dirigente del PP, "todo lo forzado no puede funcionar en la vida y menos en política" y a la candidata del PSOE "se le nota que ha venido aquí a desgana, a disgusto, que no se hubiera ido del Ministerio bajo ningún concepto y, así, que te crea la gente es muy complicado porque no te lo crees ni tú misma".

En ese sentido, ha apuntado que, "hasta hace tres minutos", Pilar Alegría era "la portavoz del sanchismo" y ahora "esconde el logo del PSOE en su campaña" porque "evidentemente tiene que avergonzarse del logo del PSOE". "Los aragoneses no son tontos y se dan cuenta de cómo van a votar a una persona que ni ella misma quería ser la candidata", ha añadido.

Bendodo ha afirmado que, en el debate, los aragoneses van a ver "dos caras": la del "sanchismo", porque Alegría "es Sánchez, es Ávalos, es Puente, es María Jesús Montero" y es "la cara de la insolidaridad con Aragón"; y "la cara del futuro y de la estabilidad", representada a su juicio por Jorge Azcón.

En su opinión, "Azcón ha hecho en 30 meses en esta tierra lo que nadie en democracia ha hecho en tan poco tiempo", citando los 75.000 millones de euros de inversiones, fundamentalmente de empresas tecnológicas, o las 3.000 viviendas impulsadas, que "serán 5.000 en los próximos dos años", frente a las 86 construidas en las ocho años de gobierno del socialista Javier Lambán.

"Aragón ha encontrado el presidente que necesitaba esta tierra y que llevaba tiempo buscando", ha señalado Bendodo, quien se ha mostrado confiado en que "los aragoneses se lo van a saber premiar" porque la Comunidad "ha despegado y ahora no merece reducir la marcha".

LLAMAMIENTO A LA ESTABILIDAD

Asimismo, ha insistido en que todos los contendientes a la cita electoral, "hasta la candidata del Partido Socialista", saben que las elecciones las va a ganar el PP y que la pregunta que se responderá en las urnas es "con qué porcentaje de estabilidad".

Por ello, tras dar por hecho que los ciudadanos quieren "un gobierno lo más estable posible", ha hecho un llamamiento a "ese voto de estabilidad" para un territorio que "se la juega" el 8 de febrero. Ha comparado también con la situación del Gobierno de España, asegurando que "muchas de las cosas que pasan es por la inestabilidad política", al no tener presupuesto ni apoyos parlamentarios.

Una estabilidad, ha continuado, que "no la puede conseguir ningún partido" porque "unos se presentan para intentar ganar y saben que no lo van a hacer" y otros lo hacen "no para ganar", sino para "intentar influir". "Por tanto, el único partido que se presenta para ganar, gobernar y conseguir la estabilidad es el Partido Popular", ha reiterado.

ZARAGOZA SE JUEGA "SEGUIR AVANZANDO"

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado que los zaragozanos se juegan "seguir avanzando", que la ciudad "siga creciendo" o la vuelta a "la parálisis", ya que ha achacado al Ejecutivo de Jorge Azcón que la capital llegue a acuerdos de colaboración, después de años en los que se la "excluía", por ejemplo, de los fondos europeos que pasaban por la Comunidad.

Ha resaltado que Azcón, en sólo 30 meses, ha conseguido atraer más de 75.000 millones de euros de inversiones que van a generar 35.000 puestos de trabajo: "Eso es riqueza, eso es prosperidad y eso es trabajo para los zaragozanos, para los aragoneses y para que los jóvenes que hasta hace poco tenían que salir a buscar oportunidades laborales fuera lo puedan hacer ahora en nuestra ciudad".

A ello ha sumado la actualización de la financiación local, con 10 millones de euros en sólo cuatro años, el desbloqueo del nuevo campo de fútbol de La Romareda o el proyecto de regeneración de las riberas del río Huerva, con una dotación de 20 millones de euros.

No obstante, para Chueca lo más importante ha sido la colaboración institucional en materia de vivienda, con 2.303 viviendas de alquiler asequible en marcha en la ciudad.

"NO PODEMOS PARAR"

"Esto son sólo algunos ejemplos de cómo cuando gobierna el Partido Popular en la Comunidad Autónoma se gobierna para todos los ayuntamientos, para los pequeños y también para la capital, sin sectarismos, sin exclusiones separando unos ciudadanos frente a otros", ha subrayado la alcaldesa, quien ha remarcado que ahora "no podemos parar" porque Aragón atraviesa "un momento de crecimiento como nunca antes habíamos tenido", que está "permitiendo mejorar los servicios públicos en toda la Comunidad Autónoma".

"En sólo 30 días, le ha dado la vuelta 180 grados a la Comunidad Autónoma: de la parálisis a una actividad récord", ha agregado Chueca, quien ha asegurado que "no hay ninguna alternativa".

"Ni aquellos que hablan de servicios públicos pero que luego cuando tienen la oportunidad no son capaces de gestionar, como le sucede al Partido Socialista, ni aquellos que piden el voto pero luego no son capaces de gobernar ni de llegar a acuerdos presupuestarios --en referencia a Vox--", ha manifestado.

"Si le damos la confianza al presidente Azcón, este crecimiento será imparable", ha finalizado Chueca, dejando claro que "la única alternativa es una mayoría fuerte del Partido Popular".

CANALIZAR EL "CABREO" CON SÁNCHEZ

El presidente provincial del PP, Ramón Celma, ha coincidido en que "ningún gestor" podría conseguir lo que ha conseguido Azcón en los últimos 30 meses en Aragón.

Así, ha citado la construcción de viviendas en municipios como Pozuelo de Aragón, Utebo, Chiprana o Alagón, o el impulso a infraestructuras educativas en La Joyosa o las cubiertas del instituto de Alagón, que llevaban "más de 20 años esperando".

Todo ello, ha aseverado, ha sido posible porque la Comunidad ha tenido "un presidente muy exigente con su equipo y consigo mismo", centrado en "mejorar la vida de todos los aragoneses, vivan donde vivan".

Del mismo modo, Celma ha instado a los aragoneses a que canalicen su "cabreo" con el Gobierno de España de una manera "útil" y "pragmática" y que voten por Jorge Azcón.