Bendodo (PP) sostiene que Lambán y Sánchez son lo mismo, un "tándem tóxico"

ZARAGOZA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, son lo mismo, "dos almas gemelas" para apostillar que forman un "tándem tóxico en perjuicio de los intereses de los aragoneses".

Bendodo ha indicado que Lambán ha convertido a Aragón en un "infierno fiscal", esta comunidad autónoma es la quinta que más impuesto paga y los aragoneses pagan 170 euros mas de media por habitante que el resto de España, y además es la tercera con el Impuesto de Sucesiones más alto y la segunda en el Impuesto de Donaciones. Tras recordar que en Andalucía se han eliminado estos impuestos se ha mostrado convencido de que seguro que es paso lo darán en Aragón cuando el candidato del PP a la presidencia del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, alcance este cargo tras las elecciones de mayo.

Precisamente, Bendodo ha acudido a Zaragoza para presentar la candidatura del PP al Ayuntamiento de Zaragoza, que encabeza Natalia Chueca y que cierra la exalcaldesa, Luisa Fernanda Rudi.

En su intervención, en el Balcón de San Lázaro, a orillas del Ebro, Bendodo ha explicado que la rebaja de impuestos que defiende el PP "va en la línea no de la ideología sino del sentido común para aliviar las cargas a tantas familias y autónomos que no pueden más por la subida brutal de precios".

A su parecer, Lambán se ha pasado otra legislatura "en blanco" para abundar en que "Lambán es sanchismo puro porque quiere hacer ahora lo que no ha hecho en cuatro años y eso la gente no lo toma en serio, quieren como los malos estudiantes aprobar estudiando la noche de antes".

Se ha referido a que Lambán quiere aprobar un plan de choque de la sanidad y de la vivienda cuando quedan meses para que termine la legislatura, mientras que en estos cuatro años "no han hecho nada y piensan que los ciudadanos se van a creer estas propuestas anunciadas en mítines del PSOE". "Gobernar a golpe de titulares es perjudicial para el conjunto de los ciudadanos y es lo que hacen los dos", ha sentenciado.

VIVIENDA Y SANIDAD

"El sanchismo --ha añadido Bendodo-- cree que los ciudadanos somos tontos. Aragón tiene un problema con la sanidad y lo tiene que solucionar con seriedad y no haciendo propuestas que no se cree nadie". Ha citado que el informe de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública la sitúa en el puesto 10 de calidad y la califica de "deficiente", pero con el PP la sanidad se situó como la segunda mejor de España, según el mismo organismo, ha comparado.

"Lambán y Sánchez son lo mismo, dos almas gemelas. Sánchez promete 50.000 viviendas del banco malo, que son las que nadie quiere y están en sitios casi inaccesibles o ni terminadas, y en Aragón pondrá en oferta 100 viviendas". "Esa es la solución que plantea y ni se sabe donde están ni si están terminadas. Es tomar a la gente por tonta y gobernar a golpe de titular", ha criticado.

El coordinador general del PP ha recordado que, en su día Sánchez dijo que no podría dormir si gobernaba con Podemos y también dice ser feminista cuando hace una ley "nefasta para la seguridad de las mujeres y menores", que ha supuesto que más de mil violadores y agresores sexuales vean reducidas sus penas y 103 hayan salido de la cárcel. En Aragón, ha visto reducidas sus condenas 22 agresores sexuales y 5 violadores han salido de la cárcel por "culpa de la ley del solo sí es sí".

Ha aclarado que el PP ayudará a rectificarla porque es un partido de Estado, pero ha advertido al señalar: "Ojo, aunque hayamos votado a favor de la reforma con un parte del Gobierno porque somos un partido responsable de Estado que le interesa el bienestar de los españoles, la chapuza es tan grande que cuando la ley entre en vigor los delitos que se comentan a partir de entonces se verán beneficiados por la nueva reforma, pero todo delito cometido antes de la entrada en vigor se verá afectado y beneficiado por la chapuza del solo sí es sí y quedan unos tristes meses por culpa de Sánchez para seguir viendo agresores sexuales que han visto reducida su condena".

A colación ha apuntado que el que fuera vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias dice que "en España no se pide perdón, sino que España se dimite", y tras recordar que Sánchez ha pedido perdón siguiendo esta máxima de Iglesias "tiene que dimitir o cesar al responsable de la chapuza de la ley del solo sí es si".

DOÑANA

Por cierto, Sánchez debería estar votando la reforma de la ley del solo sí es sí, ha hecho notar Elías Bendodo, para criticar que el presidente del Gobierno de Espala está "de campaña, pagada por todos, en Andalucía". Ha lamentado que Sánchez "solo va a Doñana a hacer campaña o de vacaciones a costa del bolsillo de todos los españoles. El resto del año ni se acuerda"

El socialismo en Andalucía, ha relatado Bendodo, "plantó dos bombas en Doñana" al querer hacer un oleoducto que cruzara el Parque Nacional y un depósito de gas, que las autoridades medioambientales lo pararon y ahora el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, "intenta rectificar la chapuza y regular unos regadíos a 30 kilómetros del Parque Nacional y que no afecta al acuífero, sino que lo protege, es de las aguas en superficie que por cierto solo se pueden usar si el Gobierno de Sánchez hubiera cumplido su promesa de hacer una presa y túnel que no ha hecho".

En su opinión, un presidente del Gobierno "no puede mentir, no debe mentir y lo está haciendo en Doñana para intentar sacar rédito de un tema que no existe". Ha reiterado que a 30 kilómetros del Parque Nacional están los suelos a regularizar para que la agricultura siga siendo una fuente de empleo y riqueza y "no afecta al acuífero, ni a las aguas superficiales que tienen que llegar con las obras a acometer por el gobierno de España".

EL FUTURO ES DE LOS VALIENTES

Centrado en la presentación de la candidatura de Natalia Chueca, el coordinador general del PP ha augurado que de la lista del PP "saldrá el próximo Gobierno de la ciudad". Ha elogiado que Chueca tiene a Zaragoza en la cabeza, pero también el corazón, que es lo "más importante que tiene que tener un candidato a la Alcaldía" y, además, está en forma, en referencia a que practica deporte.

A Azcón le ha dicho que puede estar orgulloso porque ha sido uno de los mejores alcaldes y pudiendo optar por la comodidad y tener una mayoría amplia para repetir en la Alcaldía ha destacado su "generosidad" por haber dado un paso al frente para comprometerse a ser el presidente de todos los aragoneses, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el ámbito nacional.

"El futuro siempre es de los valientes y de los que dan el paso, como Azcón", ha enfatizado Bendodo agregando que el futuro es de los que en lugar de pensar en su comodidad piensan en lo que pueden hacer por los demás. "Me enorgullece el PP de Aragón, una tierra a la que espera el futuro que merece con Azcón como presidente de la comunidad autónoma y Natalia Chueca de alcaldesa de Zaragoza".

El salto adelante de Aragón pasa, necesariamente, por que el presidente del Gobierno de España también sea del PP, ha opinado Bendodo. "Imaginaos a Natalia de alcaldesa de Zaragoza, a Jorge de presidente y Feijóo de presidente, entonces Zaragoza y Aragón se saldrán del mapa".

Si esa situación se produce serán "tres motores impulsando por el desarrollo y la prosperidad de Aragón, y no como ocurre ahora que lo lastran dos frenos que son Sánchez y Lambán, que son exactamente lo mismo".