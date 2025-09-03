Bermúdez de Castro dice que la deuda condonada no se podrá destinar a gasto social: "Es un bulo"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El consejero dice que Aragón es "la más perjudicada" y defiende que la quita se aborde dentro de una reforma del sistema de financiación

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha insistido este miércoles en que el dinero que se ahorren las comunidades si aceptan la condonación de la deuda aprobada este martes en Consejo de Ministros no se podrá destinar a gasto social. "Es un bulo", ha dicho.

"¿Qué te vas a esperar de --la ministra de Hacienda, María Jesús-- Montero? Una trápala, intentar engañar o intentar decir lo que no es cierto", ha asegurado el consejero aragonés en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En ese sentido, ha recordado que no es el Gobierno de Aragón el que ha dicho que no se podía gastar el ahorro de intereses en gasto social, sino que lo decía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y "el propio anteproyecto publicado en la página web del Ministerio".

"Si no modifican la regla de gasto, no se va a poder gastar en gasto social, por mucho que lo ponga un documento del Gobierno. Por algo muy sencillo: cuando tienes un dinero que gastas en intereses, no computa en la regla de gasto; si ese dinero ya lo puedes dedicar a gasto social, computa en la regla de gasto. Por tanto, si no cambia la regla de gasto, no se va a poder cambiar", ha explicado.

REFORMA GLOBAL DE LA FINANCIACIÓN

Con respecto a la posibilidad de acogerse a la quita, Bermúdez de Castro ha reiterado que el Gobierno de Aragón sigue pensando "lo mismo" que pensaban "en enero o febrero": que "todo lo relativo a la deuda se tiene que hablar dentro de la reforma del sistema de financiación".

El consejero de Hacienda ha asegurado que el Gobierno autonómico "está en disposición de sentarse en una mesa a llegar a acuerdos con todas las comunidades y con el Gobierno central sobre un nuevo sistema de financiación" y que en todo ello se incluya lo relativo a la deuda.

En todo caso, ha considerado que "si tan buena era --la condonación--, ¿por qué no la llevaba el PSOE en el programa electoral?" porque "nadie había hablado de una quita de deuda".

A ello ha sumado que los ciudadanos no van a dejar de pagar los intereses de la deudas porque sus impuestos van destinados tanto a la comunidad autónoma como a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "No dejamos de pagar esa deuda, se paga en otro presupuesto", ha señalado.

ARAGÓN, "LA MÁS PERJUDICADA"

"Es más, antes pagábamos una cantidad y ahora vamos a pagar mucho más porque en esos PGE vamos a pagar la deuda catalana, la deuda andaluza, la deuda valenciana, la deuda gallega y la deuda de Castilla y León", ha ahondado, redirigiendo fondos estatales dedicados a políticas sociales a pagar los gastos de intereses de otras autonomías.

En definitiva, el titular de Hacienda ha considerado que la quita de la deuda es "simplemente un acuerdo para mantenerse en el Gobierno unas semanas más" y que, en todo caso, todavía es un anteproyecto de ley, que deberá seguir su trámite parlamentario.

En cualquier caso, Aragón "sale en todos los parámetros perjudicado" y va a ser la Comunidad "más perjudicada". A este respecto, ha preguntado al diputado de CHA en el Congreso, Jorge Pueyo, qué piensa sobre esta quita.