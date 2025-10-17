Bermúdez de Castro pedirá a Hacienda un déficit del 0,3 en 2026 pero teme que se quede en el 0,1

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, solicitará al Ministerio de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la semana próxima o la siguiente, que el déficit de la Comunidad Autónoma en 2026 alcance el 0,3% del PIB, aunque teme que se quede en una décima.

En una interpelación con el portavoz de CHA, José Luis Soro, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, Bermúdez de Castro ha asegurado: "Estamos en manos de Junts".

Ha avanzado que si alguna asociación o entidad se queda sin subvención nominativa a final de año, a causa de la prórroga presupuestaria, el Gobierno regional aprobará un decreto ley para que las reciban.

El titular de Hacienda ha señalado que la orden de cierre de los presupuestos se ha aprobado en fechas similares a otros años y que inclcuye unos créditos extraordinarios resultado de la reducción de los ingresos.

Bermúdez de Castro ha recordado que el déficit es uno de los componentes del techo de gasto, del que ha dicho que "es un número, no tiene ideología" y que en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos ya se hablará de ideología.

Sobre la prórroga presupuestaria, ha indicado que el capítulo de Educación ha crecido este año en 60 mullones y que en Sanidad "hay más profesionales que nunca", lo que exige "tomar medidas", apostando por centralizar las compras y optimizar los recursos, no gastar menos, sino "gastar bien".

REPRORROGAR LOS PRESUPUESTOS

El portavoz de CHA, José Luis Soro ha interrogado al consejero, en relación a la orden de cierre del ejercicio presupuestario, sobre los suplementos de crédito y las partidas para el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes: "¿A qué se deben estas incorporaciones, de qué créditos extraordinarios estamos hablando?".

Sobre los presupuestos de 2026, en concreto le ha trasladado que cuándo presentará el Gobierno el techo de gasto y cuándo registrará en las Cortes el proyecto de ley presupuestaria, vaticinando que se prorrogarán por segunda vez los de 2024. "Al final la política presupuestaria con un presupuesto reprorrogado consiste en ir adaptándolo a la realidad", ha considerado.

Soro ha preguntado si el Ejecutivo aprobará un decreto ley para pagar las subvenciones nominativas, al estar prorrogado el presupuesto, y también cuántas ayudas por concurrencia competitiva no se han podido convocar.