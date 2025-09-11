Bermúdez de Castro: "Tenemos la obligación como aragoneses de llegar a un acuerdo en emergencias"

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha avanzado que va a llamar "uno por uno" a los grupos parlamentarios para impulsar un pacto autonómico en materia de emergencias, en una sesión plenaria marcada por las críticas de la oposición a la ausencia del presidente, Jorge Azcón, tanto en la comparecencia en el hemiciclo, que ha delegado en el consejero, como a la hora de visitar las zonas afectadas por inundaciones en los últimos meses. "Tenemos la obligación como aragoneses de llegar a un acuerdo", ha recalcado.

"Nos tenemos que juntar entre todos para hablar de emergencias", ha expresado Bermúdez de Castro en su comparencia en el pleno del Parlamento autonómico, donde ha rechazado que "algunos se ríen siempre de las emergencias" y las utilizan para "enfangar".

En su intervención, ha insistido en que "si de algo nos podemos sentir orgullosos en Aragón es de las emergencias, gobierne con gobierne" y que incluso la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto a la comunidad autónoma "como ejemplo". Ha achacado esto a que los diferentes gobiernos hayan mantenido "el tronco de técnicos" en esta materia.

Ante las críticas por la respuesta ofrecida tras la dana que afectó a varios municipios del Campo de Belchite el pasado 13 de junio, ha asegurado que "la Unidad Militar de Emergencias (UME) estuvo demasiado tiempo activa" porque "es un buen instrumento para catástrofes, no para cualquier tipo de inclemencia climática o para cualquier tipo de tormenta".

CONSORCIO DE BOMBEROS Y AGENDA DE EMERGENCIAS

En cuanto a las propuestas de futuro, el consejero ha defendido la creación de un consorcio autonómico de bomberos, que es algo que "hay que hacer ya", pero que no van a hacer sin el apoyo de la gran parte del arco parlamentario.

A ello ha sumado la necesidad de mejorar la Ley del Fuego, ya que en la provincia de Huesca "tenemos un problema", o la creación de una agencia de emergencias que incluya el 061, los bomberos forestales, psicólogos o Cruz Roja, entre otros. En este sentido, ha remarcado que "no va a haber más gastos" y que esto "funciona en otros sitios".

Por otro lado, Bermúdez de Castro ha instado a mejorar las predicciones meteorológicas, ya que la Aemet "está desmantelada en Aragón" y los avisos "no son tan efectivos" dado que "puede haber un aviso rojo que caiga la mundial en Figueruelas y en Zaragoza no caiga ni una gota".

"Nosotros estamos abiertos a llegar a cualquier tipo de acuerdo", ha reiterado el titular de Hacienda, quien ha citado cuestiones como la limpieza de los bosques, el mantenimiento de cortafuegos o la ayuda a los municipios, así como la limpieza de los cauces más complicados junto a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

"LEJANÍA" DE AZCÓN

El portavoz del Grupo Socialista, Fernando Sabés, ha comenzando reprochando la ausencia de Azcón en el Pleno, a pesar de que la comparecencia iba dirigida a él, a lo que el consejero ha contestado que esto mismo lo han hecho otros presidentes anteriormente.

"Ese es el respeto que está teniendo a esta Cámara y a la ciudadanía aragonesa, porque se ausenta una vez más, se esconde", ha lamentado Sabés, quien ha afeado la "lejanía, distanciamiento, frialdad y frivolidad" del presidente.

"Azcón, además de ejercer de reputado crítico gastronómico, de excelente guía turístico, de refinado experto musical, lo que debería ser es el presidente de todos los aragoneses", ha añadido, aunque "prefiere ser delegado de la oposición del señor Feijóo en Aragón".

El portavoz del PSOE ha criticado también que Azcón solicitara a la UME tres días tarde tras la dana del pasado 13 de junio y lo hiciera después de recibir "un abucheo" en Azuara.

En todo caso, ha apuntado que quería expresarle a Azcón que "hay que plantear un pacto muy claro frente a estas catástrofes", que aborde "cómo intentar prevenirlas, cómo intentar actuar cuando suceden y cómo actuamos posteriormente, el día después, para ayudar a todos los afectados".

En la réplica, ha solicitado que las inversiones en esta materia se incrementen "de forma muy clara" en los próximos presupuestos, en lugar de mirar "a ver qué hacen sus socios de la ultraderecha, que no creen en el cambio climático". "Si no lo hacen, no tendrá credibilidad", ha advertido Sabés.

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha tildado de "tremendo" que no haya comparecido el presidente, lo que ha achacado a que "sabe que su gestión ha sido desastrosa" y a que "se toma el Parlamento por el pito del sereno".

"En previsión un cero, porque siguen obedeciendo a sus jefes de Bruselas, a la coalición PP-PSOE, dirigida por Von der Leyen, que con sus normas de la Agenda 2030 dejan sin limpiar los cauces de los ríos, no se limpian los montes ni se hacen cortafuegos", ha manifestado.

DISPOSICIÓN AL ACUERDO

Desde CHA, José Luis Soro ha empezado agradeciendo la labor de quienes están "en primera línea" ante las emergencias y lo ha extendido al propio consejero.

"En Aragón contamos con grandes profesionales, una estructura muy sólida. Esto viene de muy atrás", ha reconocido Soro, quien ha apostado por mejorarlo garantizando recursos suficientes, diseñando protocolos claros y comprometiendo un apoyo institucional "todavía mayor", y ha adelantado que la creación de una agencia de emergencias le parece "una buena idea", como "todo lo que sirva para coordinarse".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha lamentado que el debate en torno a las emergencias haya pasado "a un segundo plano" por la ausencia del presidente y se ha centrado en la capacidad de respuesta de los servicios autonómicos, en especial tras las tormentas del 13 de junio, que golpearon a municipios que "de por sí tienen unas infraestructuras muy débiles" y donde la reacción del Gobierno de Aragón fue "de mínimos" porque "infravaloró" inicialmente la gravedad y la intensidad de los daños.

Eso sí, ha asegurado que "la reacción del Gobierno de España para reparar el puente de Azaila ha sido aún peor" porque todavía no ha comenzado la reparación. En cuanto a la ausencia de Azcón en las zonas afectadas por las inundaciones, ha considerado que ha faltado "cercanía" y "empatía" y que debería haber anticipado su regreso de sus viajes personales.

En representación del Grupo Mixto, el diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha afirmado que no sabe "qué pasa con los presidentes de comunidades autónomas del PP, que desaparecen siempre que hay una emergencia", mientras Álvaro Sanz (IU) se ha dirigido al consejero para decir "diálogos los que quiera, pero respeto a la Cámara".

Por último, Alberto Izquierdo (PAR) ha desmentido que en Aragón falten medios y ha puesto el foco en mejorar la coordinación, para lo que ha considerado "eficaz" el nuevo consorcio de bomberos. Ha aprovechado también para cargar contra el Ayuntamiento de Teruel por no cumplir con su obligación de tener un cuerpo propio, lo que implica que "todos los turolenses le pagamos los bomberos a Emma Buj".

"Menudo papelón. Aquí los únicos ausentes son el presidente del Gobierno, que salió corriendo de Catarroja, y la señora Alegría", ha respondido el diputado del PP José Antonio Lagüens, quien ha defendido "medidas excepcionales" porque estamos "en una situación excepcional", entre las que ha citado la revisión de planes de emergencia frente a incendios, la creación del consorcio de bomberos o el refuerzo de las helisuperficies 24 horas.

En el cierre, el consejero de Hacienda e Interior ha agradecido su "ayuda, apoyo y solidaridad" a "todos los portavoces menos a uno", en referencia a Nolasco.