La Biblioteca Pública de la capital aragonesa expone las portadas del proyecto 'The Zaragozian'

Cartel 'The Zaragozian'.

Cartel 'The Zaragozian'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza, gestionada por el Gobierno de Aragón, reúne, desde este lunes, en su sala de exposiciones, las 61 primeras obras del proyecto 'The Zaragozian', puesto en marcha en abril de 2022 y que rinde homenaje a la mítica publicación 'The New Yorker' en forma de portadas para una revista imaginaria.

La inauguración contará con la presencia de algunos de los artistas y será este lunes, 10 de julio, a las 19.00 horas, han indicado desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Más de cien creadoras y creadores, tanto noveles como consagrados, han colaborado ya en este proyecto coordinado por el ilustrador zaragozano David Maynar y que cada semana ofrece la posibilidad de descubrir y visitar desde el lenguaje de la ilustración la ciudad de Zaragoza desde un punto de vista personal, creativo y diverso, creando todo un "mapa ilustrado" de la capital aragonesa.

Además de las portadas, 'The Zaragozian. Un mapa ilustrado de Zaragoza' recogerá una selección de documentos de la colección local de la Biblioteca Pública de Zaragoza, como libros de la ciudad, novelas ambientadas en ella y las revistas originales de la edición americana.