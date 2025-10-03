Bimilenario de la Venida de la Virgen del Pilar: reformas en la Basílica para mostrar el "legado y riqueza" de Aragón

Está previsto crear un centro de acogida peregrinos en 2028 que mejora la experiencia de la visita

ZARAGOZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Pilar 2040', que marca el inicio del camino hacia la conmemoración del Bimilenario de la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza, ha echado a andar con la presentación de los principales ejes de un proyecto "ambicioso" que incluye reformas en la Basílica y con el compromiso institucional para colaborar en los actos que se sucedan y que servirán, además, para mostrar al mundo la "riqueza" de Aragón y su "legado".

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de "día histórico" este viernes, ya que se inicia "un largo camino" que concluirá en 2040, aunque "trascenderá el tiempo y nos va a conectar con lo más profundo de nuestra identidad".

La Basílica del Pilar, ha indicado el presidente aragonés, "como símbolo universal de Zaragoza y Aragón, ha sido a lo largo de los siglos lugar de fe, de encuentro y de cultura" y es un espacio reconocido en toda España y en "la esfera católica mundial como un referente indispensable".

"Una expresión creciente de aragonesidad", ha observado Azcón sobre la Basílica de la Virgen del Pilar, así como "un lugar de fe, espacio de encuentro, de recogimiento, de identidad y de pertenencia".

Por todo lo que supone para Zaragoza y Aragón, los actos del Bimilenario de la Venida de la Virgen del Pilar no serán únicamente, aunque sí principalmente, celebraciones religiosas o institucionales, sino que el objetivo es que "sea una ocasión para hablar de tradición y de modernidad, para mostrar al mundo la riqueza que tiene Aragón y que quiere compartir con todo el mundo como un legado que nos pertenece y que cuidamos con orgullo".

"Nada ofende más a los pueblos que ir contra sus costumbres y sus ceremonias", ha opinado Jorge Azcón, quien ha subrayado que "nuestras tradiciones, aquellas arraigadas en el corazón de los aragoneses, se respetan y se cultivan".

La plaza del Pilar, "escenario de tantos momentos inolvidables, volverá a ser el corazón de este aniversario", ha adelantado el presidente de Aragón, y allí, "como siempre, se encontrará la fe, la cultura, la música, las artes y la ciudadanía, en un espacio abierto que es, más que nunca, un símbolo de convivencia".

HISPANIDAD

Asimismo, Jorge Azcón ha señalado a la Basílica del Pilar como "un símbolo aragonés, español y también un referente de la Hispanidad en todo el mundo". Cientos de millones de personas en América Latina y comunidades hispanas repartidas por todos los continentes "la reconocen como un lugar espiritual y cultural que les une a sus raíces".

"La devoción a la Virgen del Pilar es universal y convierte a la Basílica en un puente entre Aragón, España y toda Iberoamérica. Esta universalidad del Pilar es memoria, identidad compartida y vínculo vivo de fraternidad entre culturas hermanas que encuentran en Zaragoza un referente común", ha apuntado Azcón.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que "toda la ciudad nos vamos a volcar en una efeméride como tal", ya que la Basílica del Pilar es "el kilómetro cero de toda la Hispanidad".

"Desde hoy, al comenzar los preparativos del año 2040, nos situamos ante un horizonte luminoso, un acontecimiento único en la historia de la cristiandad, porque va a convertir a Zaragoza en la capital espiritual del mundo", ha manifestado Chueca, lo que será "un regalo más de la Virgen del Pilar a nuestra querida ciudad".

Chueca ha afirmado: "El Ayuntamiento de Zaragoza se va a unir encantado, feliz, a esta importante celebración y a este importante acontecimiento para poder ensalzar a nuestra patrona, a nuestra querida Virgen del Pilar y por tanto ensalzar a la ciudad de Zaragoza. Se trata de una oportunidad única para hacer ciudad, pero también una oportunidad única para atraer las miradas de todo el mundo a Zaragoza".

RENACIMIENTO CULTURAL

El arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano, ha estimado que el "ambicioso plan de futuro, unidad, creatividad y compromiso trasciende lo meramente religioso", posicionando a la Basílica del Pilar como "un faro de identidad, cultura y cohesión social que sigue atrayendo peregrinos".

Escribano ha lanzado una llamada a la acción a toda la sociedad, incluyendo empresas e instituciones, para sumarse a este "esfuerzo que busca un renacimiento cultural que proyecte a la ciudad y conecte con los jóvenes", a los que ha denominado "generación del Pilar 2040".

INSPIRACIÓN Y EJES DEL PROYECTO

El deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Juan Sebastián Teruel, ha deslizado algunos de los ejes del proyecto 'Pilar 2040' y ha contado que el himno de la Virgen del Pilar "nos sirve de inspiración para trazar las líneas maestras de este proyecto que da sus primeros pasos".

En primer lugar, ha expresado que celebrar el Bimilinerario de la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza supone "un gran jubileo" y ya en la actualidad, "el torrente de peregrinos que nos llega" hasta la Basílica "nos habla de una devoción universal que trasciende fronteras".

En este sentido, Juan Sebastián Teruel ha adelantado la creación de un centro de acogida de peregrinos en 2028, "que podrá ser una iniciativa feliz y necesaria, no sólo para dar información al peregrino y al visitante, sino para ayudarle a realizar una verdadera inmersión transformadora en la devoción mariana y pilarista".

Ha explicado que "la casa de la madre", en alusión a la Basílica de la Virgen del Pilar, "necesita sus reformas" para lo cual se ha diseñado un Plan Director "que contemple toda la fábrica del templo, la arquitectura, la decoración, capillas y criptas, las filigranas de las cúpulas y las de los bienes, muebles y jocalias --joyas--". El punto de partida del proyecto de restauración, ha aclarado, es la intervención en las torres, cuyos trabajos ya están "avanzados" en la de Santiago.

Igualmente, "reclaman atención inmediata las pinturas de las cúpulas y bóvedas", ha agregado, aunque "somos conscientes de que no basta con los aspectos constructivos" la y reforma pasa también por las instalaciones para optimizar "la funcionalidad, la accesibilidad y la seguridad, así como la sostenibilidad y la eficiencia".

Juan Sebastián Teruel ha resaltado la "riqueza patrimonial e histórica" de los fondos documentales y bibliográficos, de los archivos y bibliotecas capitulares, así como "la necesidad de promover el estudio y la colaboración con el ámbito académico a través de congresos, exposiciones, ciclos de conferencias y actividades culturales".

Además, el proyecto 'Pilar 2040' "nos debe mover a seguir impulsando la dimensión social y caritativa en favor de los más pobres y desfavorecidos" y "es deseo del Cabildo crear una plataforma que haga posible la red solidaria 'Pilar 2040', que apoye e impulse iniciativas que ya están en marcha, siempre en coordinación con el tejido social, a la vez que poner en marcha nuevas iniciativas".

En este punto, el deán del Cabildo ha precisado que se trata colaborar con los comedores sociales de la ciudad, así como reforzar la implicación en campañas anuales de Cáritas, Manos Unidas y otras; o con ayudas específicas a situaciones especiales.

Por otra parte, se ha presentado el logo del proyecto 'Pilar 2040' en el que incluso el color el simbólico, dado que, gracias a la inteligencia artificial, se obtuvo directamente de la piedra de jaspe del Pilar.

Para dar imagen al proyecto, el Cabildo Metropolitano de Zaragoza y la Archidiócesis de Zaragoza han presentado la marca 'Pilar 2040', un logotipo que supone un símbolo de "identidad y proyección".