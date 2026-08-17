Binéfar exhibirá los mejores productos de sus huertos sociales como parte de su VIII Exposición y Degustación

La jornada contará con una zona de venta de productores locales, talleres y juegos, el premio al mejor tomate y a la calabaza más grande, además de la actuación de Carmen París con los joteros de la Redolada - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

Binéfar celebrará el próximo sábado, 22 de agosto, la VIII Exposición y Degustación de Productos Hortícolas, una jornada dedicada a ensalzar las hortalizas y verduras cultivadas en los huertos sociales del municipio y por productores locales de la comarca y su entorno. La cita, organizada por la Concejalía de Medio Ambiente junto a FAGUS Formación Agroambiental y con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, comenzará a las 19.00 horas en la plaza España.

La jornada busca convertirse un año más en una fiesta de la huerta binefarense y literana, reuniendo productos de origen autóctono y también cultivos de procedencia africana desarrollados en los huertos sociales que impulsa el Ayuntamiento a través de su programa hortícola del área de Medio Ambiente.

A esta producción se sumarán hortelanos y pequeños productores de kilómetro cero de Binéfar, la comarca y localidades próximas, con una muestra que pretende promocionar la agricultura local y sensibilizar sobre hábitos de consumo saludables y sostenibles.

La programación combinará la exposición de productos con actividades para diferentes públicos. Entre las propuestas figura una charla sobre asociación de cultivos hortícolas, regaliz y arroz, además de talleres infantiles y juegos tradicionales.

En este sentido, los asistentes podrán participar en diferentes degustaciones, entre ellas helados elaborados por Chelats Sarrate y palomitas ecológicas. La jornada contará además con catas de miel y aceite, para las que será necesaria inscripción previa, así como con un mercado de pequeños productores e iniciativas agroalimentarias del territorio.

CONCURSO PARA ENCONTRAR EL TOMATE Y LA CALABAZA MÁS GRANDES

Uno de los principales atractivos de la jornada será el tradicional concurso que premiará al mejor tomate y a la calabaza ecológica de mayor peso. Los participantes podrán presentar sus ejemplares el mismo sábado en la plaza España antes de las 19.00 horas, aunque previamente deberán formalizar su inscripción.

Como novedad, este año será imprescindible hacerse una fotografía junto a la planta de tomate o de calabaza para poder participar en el certamen. Las inscripciones podrán realizarse mediante el correo electrónico de FAGUS Formación Agroambiental o directamente el día de la exposición.

Se entregarán tres premios, dotados cada uno con vales de 50 euros para canjear en el comercio local y un trofeo artístico elaborado por Metalúrgicas Muro. El reconocimiento distinguirá al hortelano que presente el mejor tomate y a quien consiga cultivar la calabaza de mayor tamaño.

Una vez entregados los premios, se celebrará además una rifa de productos donados por los horticultores ecológicos de Binéfar. Los boletos serán gratuitos y se entregarán a quienes acudan a recoger su helado artesano durante la jornada.

La organización también anima a los vecinos que recogieron una plántula de calabaza durante la festividad de San Isidro a comunicar al área de Medio Ambiente el estado en el que se encuentra su fruto. El objetivo es que puedan participar en el concurso impulsado por Aragón TV para encontrar la calabaza más grande de la comunidad autónoma.

MÚSICA Y PRODUCTOS LOCALES PARA CERRAR LA JORNADA

La programación se completará con una actuación musical de Carmen París junto a los joteros de la Redolada, que pondrán el componente cultural a una jornada que combinará agricultura, gastronomía, ocio y música en el centro de Binéfar.

La alcaldesa, Patricia Rivera, ha animado a los vecinos de Binéfar y de las localidades próximas a participar en una actividad que, según ha destacado, permite conocer los productos cultivados por los hortelanos locales y también degustarlos.

La jornada está planteada como una propuesta para todos los públicos, con especial presencia de actividades familiares y productos elaborados en el propio territorio. La oferta de miel, aceite, helados artesanos y palomitas ecológicas se integrará así en una celebración que pretende acercar la producción agroalimentaria local a la ciudadanía.

Con esta octava edición, Binéfar volverá a reivindicar el valor de sus huertos sociales y de la agricultura ecológica y de proximidad, al tiempo que ofrece un espacio de encuentro entre productores, familias y visitantes en torno a los alimentos cultivados en la comarca y sus alrededores.