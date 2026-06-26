Biscarrués (Huesca) inaugura el Museo del Tiempo, que recupera relojes históricos y preserva un oficio centenario

Biscarrués (Huesca) inaugura el Museo del Tiempo. - AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

BISCARRUÉS (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

La localidad altoaragonesa de Biscarrués estrenará este sábado 27, de junio, el Museo del Tiempo y de los Relojes, un nuevo espacio cultural dedicado a la conservación y divulgación del patrimonio relojero que reunirá mecanismos históricos, campanas y relojes monumentales restaurados por el maestro campanero y relojero Tomás Borao. La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas y estará abierta al público.

El museo se ubica en el antiguo Torreón de la Luz, un edificio de arquitectura industrial recuperado para albergar una colección que pretende mostrar la evolución de las distintas formas con las que el ser humano ha medido el paso del tiempo a lo largo de la historia.

Detrás del proyecto se encuentran años de trabajo de Tomás Borao, que, con más de 80 años y toda una vida dedicada a la restauración de relojes y campanas, ha reunido y recuperado una amplia colección de mecanismos históricos. En las últimas semanas, el relojero ha trabajado junto a sus hijos y colaboradores en la instalación y puesta en funcionamiento de las piezas que podrán contemplarse en el museo.

Entre ellas destacan dos relojes monumentales de principios del siglo XX, el histórico reloj municipal de 1860, cuyos mecanismos podrán observarse de cerca, y un cuarto reloj histórico que completa la colección permanente.

Asimismo, el museo incorpora la emblemática campana de Erés, mecanizada para la ocasión y considerada un símbolo de las movilizaciones ciudadanas contra el proyecto del pantano de Biscarrués. La pieza se integra en el recorrido expositivo como parte de la memoria colectiva del territorio.

UNA MUESTRA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO

Más allá de exhibir relojes, el Museo del Tiempo propone un recorrido por la evolución de la medición del tiempo, desde la observación del movimiento del sol hasta la precisión de los mecanismos relojeros que durante siglos regularon la vida cotidiana de pueblos y ciudades. En la fachada del edificio también puede contemplarse un reloj de sol diseñado por la artista Rosa May, que dialoga con la estética industrial del antiguo torreón.

La puesta en marcha de las distintas piezas ha requerido un trabajo completamente artesanal. Cada mecanismo ha sido restaurado y ajustado manualmente siguiendo técnicas tradicionales que hoy dominan muy pocos especialistas, convirtiendo el proceso de instalación en un acontecimiento de interés patrimonial y documental.

Los promotores del museo consideran que esta labor supone también una forma de preservar un oficio histórico y de transmitir conocimientos entre generaciones, al tiempo que pone en valor el patrimonio industrial y mecánico del medio rural.

Tras la inauguración oficial, los asistentes podrán compartir un picoteo en el patio del recinto y, posteriormente, participar en una cena vecinal aportando comida para compartir.

Con la apertura del Museo del Tiempo, Biscarrués incorpora un nuevo atractivo cultural y patrimonial que aspira a convertirse en un referente para quienes deseen descubrir la historia de los relojes, las campanas y los mecanismos que durante siglos marcaron el ritmo de la vida en los pueblos.

El proyecto convierte el antiguo Torreón de la Luz en un espacio donde la memoria, la artesanía y la historia dialogan para demostrar que, en ocasiones, preservar el pasado también significa volver a poner el tiempo en marcha.