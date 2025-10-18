Blasco abre la segunda edición de la Feria de Medio Ambiente y Productos de Proximidad en Villel (Teruel)

VILLEL (TERUEL), 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha inaugurado este sábado en Villel la segunda edición de la Feria de Medio Ambiente y Productos de Proximidad, una cita organizada por la Comarca Comunidad de Teruel que reúne este fin de semana a numerosos expositores y actividades en torno a la sostenibilidad, el producto local y la protección del entorno natural.

El acto de apertura ha tenido lugar en la Nave Municipal del Polígono Salobral, donde Blasco ha estado acompañado por el presidente de la Comarca, José Herrero; el alcalde de Villel, José María Pérez; y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, entre otros representantes institucioanales.

El consejero ha felicitado a la Comarca Comunidad de Teruel y al Ayuntamiento de Villel por la organización de esta iniciativa que "pone en valor los recursos naturales del territorio, fomenta el consumo responsable y demuestra que el medio rural aragonés es motor de sostenibilidad y calidad de vida".

La Feria se celebra los días 18 y 19 de octubre con un completo programa de charlas, talleres y demostraciones tecnológicas, además de actividades familiares como "Planta tu árbol", el Scaperoom Medioambiental o la jornada final de plogging en el Santuario de la Fuensanta.