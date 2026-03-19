Blasco subraya el valor medioambiental del pino carrasco en un homenaje en Valdealgorfa

El consejero Manuel Blasco ha destapado el monolito junto a la alcaldesa Reyes Gimeno y la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván. - GOBIERNO DE ARAGÓN

VALDEALGORFA (TERUEL), 19 (EUROPA PRESS)

El municipio turolense de Valdealgorfa ha celebrado una jornada de homenaje al pino carrasco (Pinus halepensis), un árbol autóctono, austero y resistente, propio del monte mediterráneo y, en especial, del Valle del Ebro. La jornada, coorganizada por el Ayuntamiento de Valdealgorfa, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón, ha comenzado con la inauguración de un monumento al pino carrasco en el parque periurbano de la brigada forestal R-11 Las Ventas.

Al acto han asistido el consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco; la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván; el director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza y decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón, Ignacio Pérez-Soba; y la alcaldesa de Valdealgorfa, María Reyes Gimeno, entre otros.

Blasco ha destacado "el valor medioambiental de esta especie" y su labor para mitigar la deforestación y ha puesto en valor también el plan de reforestación de Aragón".

El Ayuntamiento de Valdealgorfa ha querido invitarnos para hacer un homenaje al pino carrasco, un árbol muy sufrido que no pide nada y lo da todo y también hemos hecho un homenaje a una cuadrilla que falleció hace quince años cuando iban a apagar un incendio y, por tanto, era un buen día para recordarlos". Seis personas de la brigada de extincón de incendios del Gobierno aragonés murieron en marzo de 2011 al estrellarse el helicóptero en el que se dirigían a apagar un conato de incendio en Villel (Teruel).

Vecinos del municipio y alumnado del Colegio Público de Valdealgorfa y del Centro Público de Educación de Personas Adultas (CPEPA) de Alcorisa han participado también en una plantación simbólica de pinos carrascos.

La jornada ha continuado en el antiguo Convento de Santa Clara con dos conferencias divulgativas. El Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) Fernando Zorrilla ha presentado 'Valdealgorfa, el pino carrasco y los forestales', mientras que Ignacio Pérez-Soba ha abordado en su charla '¿Por qué el pino carrasco se merecía un monumento?' el valor de este árbol, que no exige suelos fértiles ni lluvias generosas, sino que crece en los lugares y climas donde otras muchas especies no podrían resistir.

Durante el acto se ha plantado de forma simbólica un pino carrasco. Estos árboles son muy útiles para repoblación forestal, en la que también actúa como protector, ya que bajo su dosel pueden desarrollarse especies más delicadas. Sus bosques constituyen un refugio de biodiversidad especialmente valioso en ambientes áridos o semiáridos y están evolutivamente adaptados para regenerar sus masas tras los incendios.