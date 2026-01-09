El BOA publica la convocatoria de oposiciones de 308 plazas de maestros para el 20 de junio

Archivo - Imagen de una prueba de oposición, celebrada en el IES Santiago Hernández de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este viernes la convocatoria de oposiciones para cubrir 308 plazas de maestros, que se realizarán el próximo 20 de junio en sendas sedes de Zaragoza, Huesca y Teruel. El plazo de inscripción es del 20 de enero al 10 de febrero.

El director general de Personal, Formación e Innovación del Gobierno de Aragón, José María Cabello, ha señalado en rueda de prensa que tres de estas 308 plazas corresponden al turno de reserva por discapacidad, en las asignaturas de Inglés, Pedagogía Terapéutica y Primaria.

Esta oposición incluye todas las especialidades excepto Alemán porque no hay tantas plazas de esta especialidad como para convocarlas todos los años.

En Huesca se examinarán de Pedagogía Terapeútica y Primaria, con 45 y 30 plazas, respectivamente; en Teruel serán 70 plazas de inglés, 15 de música y 20 de audición y lenguaje; en Zaragoza serán 70 plazas de Infantil, 5 de Francés y 50 de Educación Física.

En las pruebas se mantendrá el sistema de plicas y de lectura por parte del tribunal, "una medida que mantiene el anonimato de los opositores".

Este proceso consta de dos fases, una primera de oposición, con dos pruebas eliminatorias y una de presentación de la programación didáctica con un mínimo de 9 unidades, y posteriormente se realizará la fase de concurso.

Cabello ha explicado que el Departamento de Educación está buscando aulas de climatización, dentro de la Universidad de Zaragoza, aunque en Huesca puede ser el Palacio de Congresos. Por otra parte, se mantiene la penalización de 0,25 puntos por faltas de ortografía con un máximo de 2 puntos.

Con estas oposiciones "el Gobierno de Aragón continúa la reducción de la interinidad y la estabilidad docentes y la dignificación de la función docente al incrementar las plantillas", ha dicho José María Cabello.

El Ejecutivo aragonés ha reclamado la reforma del modelo estatal para actualizar los temarios y que se publiquen las rúbricas generales para unificar el sistema de calificación.