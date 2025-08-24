Boltaña (Huesca) recibe a la XIV Muestra de Cine de Ascaso con la habitual proyección en el Hotel Monasterio

BOLTAÑA (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

Un año más, la iglesia del Hotel Monasterio de Boltaña se ha llenado para dar la bienvenida a la Muestra de Cine de Ascaso, que el martes inaugura su XIV edición. En el marco de las Fiestas de la convivencia de la capital sobrarbense, casi 150 personas han agotado el aforo de 'La marsellesa de los borrachos', documental de Pablo Gil Rituerto que reconstruye el viaje que, en 1961, realizó por el norte de España el colectivo turinés Cantacronache para recoger canciones populares de resistencia antifranquista.

El director ha saludado al público en un mensaje de vídeo en el que ha explicado el proceso de investigación que dio lugar a una película que "no solo tiene un valor informativo y evocador a través de la música, sino que demuestra que la tradición oral popular tiene la capacidad de preservar y transmitir la memoria histórica".

Miguel Cordero, codirector del festival, ha mostrado su satisfacción por volver a participar en las Fiestas de la convivencia aportando una película de las que resulta complicado ver en salas comerciales.

Además, ha reivindicado la calidad de la programación cinematográfica que ofrece la sala de cine de Boltaña, gracias a la gestión de Circuit Urgellenc (Premio Ascaso 2024), y el valor del trabajo que se lleva a cabo en Ascaso, desde el voluntariado, con el apoyo del Ayuntamiento, que ha permitido recuperar un pueblo que estuvo a punto de quedar abandonado.

El director del Hotel Monasterio de Boltaña, Alberto Ruiz, ha agradecido a "la muestra de cine más pequeña del mundo" la colaboración que convierte al recinto histórico en "punto de encuentro entre la cultura, el cine y todas las personas que lo hacen posible. La Muestra de Cine de Ascaso es un ejemplo perfecto del valor que tiene la cultura para recuperar el entorno rural y dinamizar la economía local", ha valorado.

Por su parte, el alcalde de Boltaña, José María Giménez, ha vuelto a mostrar su apoyo a la Muestra: "Es un placer acompañaros en esta inauguración. Felicito al Hotel Monasterio por su impacto en la dinamización económica y social de la comarca, y a la Muestra de Cine de Ascaso por una iniciativa de la que nos sentimos orgullosos. Gracias por vuestra actividad y por hacer posible la cultura de calidad en nuestro pueblo".

En Ascaso, todo está preparado para la apertura del festival, el martes 26 de agosto, a las 20.00 horas, con la visita guiada a la exposición fotográfica Geografía del alma cotidiana, a cargo de su autor, el fotoperiodista Michael Robinson Chávez, que recoge tres décadas del trabajo alrededor del mundo que le ha llevado a ganar dos veces el Premio Pulitzer.

A continuación, el documental Ascaso en el mapa, de Fer Garrote y Noelia Muñoz, abrirá las proyecciones cinematográficas con una inmersión en "la muestra de cine más pequeña del mundo" a través de la mirada del voluntariado que la hace posible.

El plato fuerte de la jornada inaugural es 'Sorda', la película triunfadora en el Festival de Málaga y premiada en Berlín, que presentará su directora, Eva Libertad.

Tras la proyección, dialogará con el periodista Javier Angulo, exdirector de la Seminci de Valladolid y fundador de la revista Cinemanía. El documental Dónde vamos a vivir. Mujeres contra el desahucio, que recoge la lucha por el derecho a la vivienda desde la perspectiva de las mujeres implicadas, abre el miércoles las sesiones de tarde.

Su directora, Georgina Cisquella, y la activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Mercedes Revuelta participarán en el coloquio posterior. Un rato después, en la era del cine, será el turno del cortometraje La gran obra (The Masterpiece), de Álex Lorca, y el largometraje Retrato de un cierto oriente, que cuenta la huida a Brasil de Emile y Emir, dos hermanos libaneses católicos, y el conflicto que genera el romance de ella con un comerciante musulmán.

LA MONTAÑA, CHAPLIN, PALESTINA

El documental 'Por la dignidad de la montaña' abrirá la jornada del jueves 28. La cinta recoge más de dos décadas de lucha del Movimiento por la Dignidad de la Montaña en el Pirineo aragonés. Sus directoras, Luica Castillo y Ana Valle, la presentarán y charlarán con el público.

Por la noche, Ascaso vuelve a dedicar el día del clásico a Charles Chaplin con la proyección de La quimera del oro, película de 1925 que, un siglo después, ha sido restaurada por la Cineteca di Bologna. El coloquio posterior contará con los periodistas Yolanda Flores y Juan Zavala.

Los organizadores de la Muestra de Cine de Ascaso reafirman su compromiso con Palestina y la denuncia del "genocidio" que está perpetrando Israel dedicando la tarde del viernes 29 al festival Palestina animada. La iniciativa recoge obras de artistas palestinos residentes en los territorios ocupados y en la diáspora.

En la borda del cine se proyectarán once cortometrajes, y después el público podrá charlar con una de las organizadoras del festival, Ángeles Cabria, y la realizadora palestina Samira Badran. La sesión de noche ofrecerá el corto 'Cuarentena', de Celia de Molina, y el documental 'Ciento volando', con el que la realizadora Arantxa Aguirre rinde homenaje a Eduardo Chillida y a su universo creativo.

En el coloquio participará el sonidista de la película, Carlos de Hita, y se sortearán dos entradas para el museo Chillida Leku entre el público. Como cada año, la jornada del sábado será la más participativa, con la degustación de vinos de la bodega ENATE; la comida popular; el concierto y baile en la plaza, a cargo del grupo de músicos aragoneses La almeta, que mezcla folk aragonés, folk europeo y músicas del mundo; y la entrega del Premio Ascaso al jefe de la Brigada Municipal de Boltaña José Antonio Palacio.

El programa lo cerrarán el corto Solo Kim, de Javier Prieto de Paula y Diego Herrero, y la película sueca Crossing, de Levan Akin, que pone el foco en los derechos trans. La Muestra de Cine de Ascaso cuenta con el patrocinio de Fundación Caja Rural, bodega ENATE, Hotel Monasterio Boltaña, Casa Juez, Mundolindo Producciones, la entidad de gestión de derechos de autor DAMA, la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Boltaña.