Los Bomberos de la DPZ exigen la dimisión de Sánchez Quero tras la cancelación de la mesa de negociación

1115939.1.260.149.20260910143100 Concentración de Bomberos frente a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha decidido posponer la reunión de la mesa sectorial de Bomberos prevista para este jueves para acordar mejoras en el servicio ante el descontento de los trabajadores, que coincidía con una concentración de trabajadores a las puertas del Palacio Provincial, al entender que es "una medida de presión que no favorece el diálogo y el acuerdo", algo que los bomberos han recibido con indignación y exigiendo la dimisión del presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, así como de los diputados delegados de Bomberos, Alfredo Zaldívar, y Personal, José Carlos Tirado, y del inspector jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEI), Raúl Aguilar.

La institución provincial ha subrayado que volverá a reunir a la mesa "para seguir negociando desde la buena fe", pero pide "esa misma buena fe" a los representantes sindicales.

Al igual que en la sesión plenaria de este miércoles, los bomberos se han concentrado frente a la sede de la DPZ con camisetas negras con el lema 'Juanote somos todos', en recuerdo a Juan Luis Alonso, el compañero fallecido en la extinción de un incendio en Calatorao el pasado 18 de agosto.

En la movilización, en la que han proferido gritos de "asesinos" o "Quero dimisión", el oficial del Parque de La Almunia de Doña Godina, Jesús Pérez, ha asegurado que en la institución "les molesta que estemos en la puerta" y que este miércoles les abuchearan en el pleno, algo que va "en el cargo político.

"UNA GUERRA"

Pérez ha comentado que han empezado "una guerra" y ha advertido de que van a luchar "por la dignidad" de sus compañeros y por la seguridad en el servicio: "No son cosas para nosotros, sino para todos los ciudadanos de la provincia".

Ha aprovechado también para felicitar a los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, que han sido elegidos pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026. Varios vehículos de los Bomberos municipales han acudido a la plaza de España y han tocado su claxon como muestra de apoyo a sus compañeros.

Tras la suspensión de la mesa de negociación, los representantes sindicales han expresado en una nota de prensa su "profundo malestar, indignación y asombro" ante la decisión de la DPZ de cancelar la reunión, comunicada "apenas una hora y media antes de la hora fijada para el encuentro", y lo que ven "aún más grave": que no se haya establecido una nueva fecha.

Han achacado esta decisión a las protestas manifestadas por decenas de bomberos en el pleno, algo que, a su juicio, sería "especialmente grave" porque su participación en un pleno público o la convocatoria de una concentración "no deberían convertirse nunca en un obstáculo para el diálogo ni para el normal desarrollo de una negociación".

"UN GRAVE RETROCESO"

Del mismo modo, han recordado que tanto el presidente como el diputado delegado avanzaron que presentarían una contrapropuesta a los trabajadores: "No hay reunión, no hay contrapropuesta y tampoco existe una nueva fecha para sentarse a negociar".

Los representantes de los trabajadores han considerado que esta forma de proceder supone "un grave retroceso" en un proceso negociador que ya había celebrado dos reuniones y genera "serias dudas sobre la verdadera voluntad de la Diputación de avanzar hacia un acuerdo".

"Resulta difícil conciliar las reiteradas declaraciones públicas de voluntad de diálogo con la decisión de cancelar, prácticamente en el último momento y sin nueva convocatoria, una reunión en la que precisamente debía concretarse ese diálogo mediante una contrapropuesta de la propia Diputación", han reiterado.

Por último, han dejado claro que los representantes de los trabajadores han acudido a este proceso "con voluntad de negociar, presentar propuestas, escuchar alternativas y alcanzar acuerdos que permitan modernizar el SPEI y garantizar un servicio público seguro y eficaz para trabajadores y ciudadanía", pero han recordado que una negociación "exige reciprocidad".

"Los representantes sindicales y de la Asamblea de Trabajadores del SPEI reiteramos nuestra disposición a continuar negociando, pero advertimos de que la credibilidad de un proceso de negociación no se sostiene únicamente con declaraciones públicas: se demuestra sentándose a la mesa, presentando propuestas y cumpliendo los compromisos adquiridos. Hoy, lamentablemente, la Diputación Provincial de Zaragoza ha hecho justamente lo contrario", han concluido.