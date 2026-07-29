Bomberos de la DPZ incorporan tres nuevas autobombas urbanas pesadas, una inversión de 1,7 millones

La antigüedad media de los vehículos utilizados para la respuesta inmediata a las emergencias no llega a los 9 años, cifra que seguirá reduciéndose gracias al proceso de renovación. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) han incorporado tres nuevas autobombas urbanas pesadas que en total han costado 1,7 millones de euros. Gracias a sus 320 caballos de potencia y a sus 18 toneladas de peso máximo autorizado, cada uno de estos modernos camiones puede transportar 4.500 litros de agua y todo el material necesario para intervenir en incendios, rescates, accidentes o cualquier otra emergencia.

Estos tres nuevos vehículos se suman a los cuatro todoterrenos, las dos furgonetas y la autobomba forestal pesada que el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPE) recibió a finales de 2025, que costaron otros 800.000 euros. Además, este año la Diputación de Zaragoza va a comprar otras dos autobombas urbanas pesadas, otras dos autobombas forestales pesadas y un camión que funcionará como quitanieves y como grúa con un desembolso total de otros 2 millones de euros más, y ya se están planificando las compras del año que viene.

"En total, en tres años, de 2025 a 2027, el Servicio Provincial de Extinción de Incendios va a invertir 7 millones de euros en la compra de 25 nuevo vehículos continuando así con el proceso de constante mejora y modernización al que está sometida la flota de sus ocho parques profesionales y de las agrupaciones de bomberos voluntarios, que utilizan los vehículos que van quedando más obsoletos", destaca el diputado delegado del SPEI, Alfredo Zaldívar.

"Actualmente, la antigüedad media de los vehículos utilizados para la respuesta inmediata a las emergencia es inferior a los 9 años, cifra que va a seguir reduciéndose con las incorporaciones previstas para este año y el que viene", ha expuesto Zaldívar, que ha detallado que los vehículos de primera salida más antiguos son los de intervención rápida (VIR) y que se van a sustituir los ocho todoterrenos de ese tipo que prestan servicio en los ocho parques profesionales de bomberos.

"Todos los vehículos pasan sus revisiones periódicas establecidas tanto en la normativa vigente como en las recomendaciones de los fabricantes y se hace un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Como es lógico en una flota de vehículos tan grande eso no garantiza que no pueda haber averías, pero en cuanto se detectan se llevan al taller para repararlas", ha apuntado el inspector jefe del SPEI, Raúl Aguilar.

Por otra parte, la Diputación de Zaragoza está a punto de sacar a concurso las obras del nuevo parque de bomberos que va a construir en Cariñena con un presupuesto de licitación de 1,4 millones de euros. El edificio se levantará en una parcela junto al polígono Entreviñas y permitirá modernizar las instalaciones actuales y mejorar su ubicación de cara a dar respuesta a las emergencias.

Las obras tienen un plazo de ejecución de 12 meses y ya tienen partida para poder empezarlas este mismo año.