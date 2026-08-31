Los bomberos forestales de Aragón exigen cancelar el festival Own Spirit ante el "riesgo extremo" de incendios

Lugar en el que está previsto celebrar el festival Own Spirit. - OSTA

HUESCA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del Comité de Huelga de los bomberos forestales de Aragón --OSTA, CGT, CCOO y UGT-- han exigido este lunes la cancelación del festival Own Spirit, previsto del 2 al 7 de septiembre junto al embalse de Santa Ana, en el municipio de Baldellou, en la Comarca oscense de la litera, por el "riesgo extremo" de incendios.

Los representantes de los bomberos se unen así a distintas fuerzas políticas y sindicales, que ya han mostrado su preocupación y han pedido que no se celebre este festival, por el riesgo de incendios y por la vinculación de los promotores al Estado de Israel.

Los bomberos han recordado que Aragón ha vivido este verano "una situación especialmente grave", con incendios que han arrasado miles de hectáreas, incluidos varios en zonas cercanas al festival, obligando a evacuaciones y poniendo en riesgo tanto a la población como al patrimonio natural.

"La celebración de un evento multitudinario en una zona extremadamente vulnerable supone asumir un riesgo que no podemos considerar aceptable", han remarcado, insistiendo en que "la prioridad debe ser proteger la vida de las personas, garantizar la seguridad de quienes participan en el festival y evitar cualquier posibilidad de que una concentración multitudinaria pueda convertirse en un nuevo factor de riesgo para nuestros montes y pueblos", han remarcado.

Han advertido de que el entorno presenta características que pueden favorecer una rápida propagación del fuego, como una elevada continuidad horizontal y vertical de vegetación, es decir, una conexión entre las distintas masas de combustible que puede facilitar que un incendio avance de forma rápida y sostenida.

Esta continuidad, unida a la disponibilidad de combustible vegetal y a unas condiciones meteorológicas estivales potencialmente adversas --altas temperaturas, baja humedad y viento-- puede generar comportamientos de fuego de elevada intensidad y dificultar considerablemente las labores de extinción.

En un escenario de incendio forestal, la continuidad de la vegetación puede favorecer la expansión del frente y limitar las oportunidades para detenerlo antes de que alcance zonas habitadas, infraestructuras o vías de evacuación.

LA PRESENCIA DE MILES DE PERSONAS COMPLICA EL OPERATIVO

A ello se añade un factor fundamental: la presencia de miles de personas concentradas en un entorno forestal o próximo a masas de vegetación incrementa enormemente la complejidad de cualquier emergencia.

Una evacuación masiva requiere vías de salida suficientes, accesibles y seguras, y puede verse comprometida precisamente por la evolución de un incendio, el humo o el corte de carreteras y caminos.

Por ello, además de la cancelación "inmediata" del festival, han solicitado una valoración de la capacidad real de los servicios de emergencia y medios de extinción para intervenir simultáneamente ante un incendio y una emergencia con miles de personas, y que se priorice en todo momento la protección de la población, los servicios de emergencia y el medio natural.

"La prevención no consiste únicamente en reaccionar cuando aparece el fuego. También significa identificar escenarios de riesgo, aplicar el principio de precaución y tomar decisiones responsables antes de que sea demasiado tarde", han añadido, a la vez que han hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y al "respeto a un territorio que ya ha sufrido demasiado".