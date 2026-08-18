Bomberos forestales de Aragón inician una huelga indefinida para ampliar el operativo y mejorar condiciones laborales

Bomberos trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio declarado a las 12.37 de este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) ha calcinado ya - Ramón Comet - Europa Press

HUESCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos Forestales de Aragón han iniciado este martes una huelga indefinida para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales y salariales, así como ampliar el operativo actual para que sea acorde a las necesidades de unos incendios que son "más y más virulentos".

Los bomberos forestales se han concentrado en las cabeceras comarcales altoaragonesas, como es el caso de la sede de la Comarca de la Hoya de Huesca, donde han pedido un cambio del modelo operativo, en un verano en el que se está viendo cómo dicho operativo está "sobrepasado".

Así lo ha indicado el secretario de la sección sindical de CCOO-Sarga, José Ramón Cajal, quien ha dicho que hay jornadas de más de 20 horas y descansos que no son suficientes: "Con la dureza que implica un trabajo de este tipo como es apagar un fuego, no se puede ir a trabajar más de 12 horas seguidas y se tendría que respetar 14 horas de descanso y este año tenemos ejemplos de gente a la que han activado tras 6 ó 7 horas de descanso".

En Aragón, hay entorno a 800 efectivos y en Huesca, 250. En este punto, Cajal ha señalado que "son 250 entre la gente de las cuadrillas, las helitransportadas y las autobombas y luego están los puntos fijos de vigilancia, que son los grandes olvidados, que son los primeros que avisan de los fuegos y que están teniendo que ir a sus puestos en coche particular, donde los accesos son casi imposible y hay gente que tiene que subir andando porque no tiene un vehículo para hacer la vigilancia".

Cajal ha lamentado el fallecimiento en el incendio de Las Peñas de Riglos de un profesional de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha asegurado que se están produciendo accidentes: "El otro día falleció un bombero de la UME, pero es que durante el verano los accidentes son continuos, porque cuando uno lleva 30 horas trabajando es lo que pasa, hay accidentes de gente 'in itinere', volviendo a su casa, ha tenido un accidente en el coche porque se ha dormido y se ha pegado un golpe". A ello ha su mado que en Aragón se llevan a cabo trabajos preventivos, pero "no son suficientes".

Los bomberos forestales están en huelga indefinida, pero mantienen sus turnos ya que el Ejecutivo autonómico ha decretado unos servicios mínimos del 100 por cien.

Uno de los bomberos concentrados este martes es Javier Labarta, de la cuadrilla de la Hoya de Huesca y está recién llegado del incendio de las Peñas de Riglos. "Acabamos de llegar del incendio de Las Peñas de Riglos, estamos trabajando en labores de vigilancia y de liquidación en la medida de lo posible, con los medios que tenemos y con las fuerzas que nos quedan después de este verano que ha sido bastante duro, el más duro que mucha gente del operativo recuerda y con las fuerzas que nos quedan hacemos lo que podemos", ha explicado.

Labarta ha apuntado que en el incendio de las Peñas de Riglos sí que se están respetando los descansos, pero no así en otros. En este punto, ha precisado que "los descansos en este incendio en concreto se están respetando, pero en otros me consta de que no ha sido así y que ha habido deshidrataciones, cansancio acumulado y la gente ha petado y es que se necesita reforzar el operativo aragonés", subrayando la necesidad de reforzar el operativo aragonés, con una prevención que es "fundamental" y la necesidad de tener más personas cuidando el monte.