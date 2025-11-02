Los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una empresa agrícola en La Puebla de Alfindén

Imagen aérea del incendio que se ha iniciado este domingo en la empresa Forrajes Pascual Sanz. - UNIDAD DE DRONES BOMBEROS DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza prosiguen los trabajos para extinguir el aparatoso iniciado este domingo sobre las 13.15 horas en la nave de una empresa agrícola de la localidad zaragozana de La Puebla de Alfindén.

Se trata de la empresa familiar Agroindustrial Pascual Sanz, dedicada a la producción de alfalfa para alimentación animal. Hasta allí se han desplazado en un primer momento tres dotaciones del cuerpo de Bomberos de Zaragoza con bombas pesadas, tres nodrizas y un subjefe de intervención, además del refuerzo posterior de un autobrazo y la Unidad de Drones.

Ante la aparatosidad de las llamas y el tiempo que va a llevar controlar y extinguir el incendio, los Bomberos dividen su labor en dos tareas. Por un lado, salvaguardar las naves existentes y por otro, controlar los acopios de alfalfa y paja.

El operativo ha recibido después el refuerzo de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza, de los Parques de La Almunia, Tarazona, Ejea de los Caballeros y Cariñena, con el despliegue de tres vehículos nodriza de Tarazona, Ejea y La Almunia y una bomba urbana ligera de Cariñena. Su labor se centra en salvaguardar la maquinaria. allí existente.