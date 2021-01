Los bomberos de Zaragoza actúan en Mercazaragoza por un desprendimiento del alero de muelle de carga al acumular nieve.

ZARAGOZA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los bomberos de Zaragoza están interviniendo este domingo, 10 de enero, desde las 5.00 horas, en Mercazaragoza por un desprendimiento de 300 metros lineales del alero del muelle de carga, por la acumulación de nieve.

No obstante, según fuentes del Ayuntamiento zaragozano, el incidente no ha tenido consecuencias graves y no compromete el servicio de Mercazaragoza, donde también se están realizando labores de limpieza de nieve para despejar los viales.

En la capital aragonesa la noche de este sábado ha transcurrido sin incidencias de carácter grave. Bomberos, Policía Local y trabajadores de la contrata FCC han trabajado para seguir con las labores de limpieza, retirada de nieve y esparcimiento de sal.

Para ello, se ha empleado maquinaria pesada durante toda la noche, actuando en las calles en las que se han detectado los principales focos de afección en el transporte público.

El operativo extraordinario, compuesto por 800 trabajadores y 36 máquinas pesadas, sigue coordinándose desde el Centro de Coordinación Operativo (CECOPAL) establecido en el Parque de Bomberos número 1.

INTENSIFICAR TRABAJOS

El ritmo de trabajo se ha intensificado notablemente a partir de las 4.00 horas de este domingo, cuando se han incrementado los avisos por afecciones debidas a la nieve en diferentes barrios. En concreto, se han enviado refuerzos de limpieza a Casablanca, Valdespartera, Torrero, Miralbueno y otros puntos dispersos.

Los trabajos de limpieza de nieve y hielo continúan durante esta joranda, con la prioridad de garantizar el acceso a hospitales y centros de salud, el transporte público y la seguridad en las aceras con mayor tránsito peatonal.

También desde primera hora, los operarios de Parques y Jardines se han desplegado por las zonas verdes y calles de toda la ciudad para retirar ramas caídas o que colgaban de los árboles.

MANTENER PRUDENCIA

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recordado que se mantiene activado el nivel rojo de alerta en el Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil por olas de frío y nevadas.

De nuevo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga la prudencia durante este domingo, cuando todavía pueden producirse afecciones importantes por el hielo y la nieve.

Todos los parques van a permanecer cerrados durante todo el día para prevenir el riesgo de caída de ramas por acumulación de nieve. Por ello, se ha reiterado la recomendación de no utilizar el vehículo privado, salvo en caso de extrema necesidad.

TRANSPORTE

En la red municipal de autobuses, Avanza ha indicado que todas las líneas están operativas, con diferentes alternaciones temporales en las frecuencias y en los recorridos, por la acumulación de nieve y hielo en muchas calles. Asimismo, el tranvía funciona con normalidad desde primera hora.

También funcionan correctamente, desde primera hora, todas las líneas de autobús a los barrios rurales, según el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ).

PERSONAS SIN HOGAR

El Albergue municipal ha acogido durante la noche de este sábado a nueve personas derivadas por Cruz Roja, con test de antígenos proporcionados por el Ayuntamiento.

El Albergue ha acondicionado otra estancia más con ocho plazas de refuerzo para seguir ofreciendo alojamiento a las personas que pudieran seguir llegando. Además, se cuenta con la colaboración de la Hermandad de El Refugio, que dispone de once plazas más.