Borja (Zaragoza) moderniza infraestructuras y fomenta energías renovables con fondos de diversas administraciones

Placas solares en un tejado de Borja (Zaragoza). - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

BORJA (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Borja ha impulsado una estregia integral, alineada con los objetivos de la Agenda 2030, para modernizar infraestruturas, fomentar las energías renovables, impulsar la movilidad sostenible y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico, con fondos procedentes de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la UE, el Gobierno de España y el Gobierno autonómico.

Uno de los principales pilares de esta transformación es el impulso al autoconsumo energético, ya que familias y empresas de Borja han invertido ya más de 1,1 millones de euros en instalaciones fotovoltaicas, aprovechando las bonificaciones municipales de hasta el 90% en determinados impuestos y tasas, ha informado la DPZ, en una apuesta que "está contribuyendo a reducir emisiones, disminuir la dependencia energética y generar ahorro económico para los hogares y negocios locales".

MODERNIZACIÓN ENERGÉTICA EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

Por otro lado, el Ayuntamiento está renovando el alumbrado público y los edificios municipales mediante tecnología LED y sistemas inteligentes de gestión energética, en unas actuaciones que permitirán reducir hasta un 73% el consumo eléctrico municipal y generar un ahorro cercano a los 140.000 euros anuales, mejorando además la eficiencia y la sostenibilidad de los servicios públicos.

Entre los proyectos más destacados figuran la instalación de sistemas de aerotermia en equipamientos municipales como la escuela infantil, la mejora de la eficiencia energética en distintos edificios públicos y la incorporación de energías renovables en instalaciones municipales.

Asimismo, se están desarrollando actuaciones innovadoras en espacios deportivos, como la renovación de los focos del campo de fútbol mediante tecnología de bajo consumo, complementada con baterías de almacenamiento energético y sistemas fotovoltaicos para alimentar las instalaciones.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Borja ha incorporado vehículos eléctricos a la flota municipal, ha habilitado puntos públicos de recarga y continúa trabajando en nuevas infraestructuras que facilitarán la movilidad eléctrica, incluyendo futuras actuaciones en el casco histórico para ampliar la red de recarga y favorecer un modelo de transporte más limpio y eficiente.

Asimismo, el Consistorio borjano impulsa acciones basadas en las tres R --reducir, reutilizar y reciclar-- mediante medidas destinadas a disminuir el uso de plásticos, fomentar el reciclaje en eventos y espacios públicos y sensibilizar a la ciudadanía sobre hábitos de consumo responsables.

En el ámbito de la conservación del entorno natural, el municipio continúa avanzando en la recuperación medioambiental del monte público afectado por los incendios y trabaja en la creación de nuevos espacios verdes para la ciudadanía. Entre ellos destaca el futuro Parque de Sopez, concebido como una nueva zona de encuentro, ocio y contacto con la naturaleza.

En materia de formación y generación de empleo vinculado a la transición energética, la institución provincial ha citado la implantación de un ciclo de Formación Profesional especializado en energías renovables permitirá formar a profesionales cualificados en uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento, facilitando nuevas oportunidades laborales para los jóvenes y fortaleciendo el tejido económico local.

ENERGÍA EÓLICA

A estas iniciativas se suma la consolidación de Borja como territorio de referencia en energía eólica, una actividad que continúa generando riqueza y empleo.

Paralelamente, la ciudad impulsa nuevas oportunidades industriales vinculadas al vehículo eléctrico, el almacenamiento energético y la movilidad del futuro, posicionándose como un enclave estratégico para la atracción de inversiones sostenibles.