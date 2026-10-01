Bozal (CHA) urge al Gobierno de Aragón a impulsar el convenio del sector de Protección y Reforma y mejorar la red

La diputada autonómica de CHA Mary Carmen Bozal. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de CHA Mary Carmen Bozal ha urgido este jueves, 1 de octubre, al Gobierno de Aragón a impulsar la negociación con los sindicatos y empresas del convenio del sector de Protección y Reforma, también a introducir varias mejoras en este servicio. Bozal defenderá una proposición no de ley a este respecto esta tarde, en la Comisión de Desregulación, Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón.

En rueda de prensa, la parlamentaria de Chunta Aragonesista ha apostado por "reforzar la red de protección de menores" de la Comunidad Autónoma, haciendo hincapié en que la Administración autonómica "tiene la responsabilidad de garantizar una atención adecuada" a los niños y adolescentes que se encuentran bajo guarda o tutela pública, "un compromiso enorme".

La Administración de la DGA "tiene que ofrecer seguridad, estabilidad, cuidados, oportunidades", ha continuado Bozal, observando que los usuarios de estos centros "pueden haber atravesado situaciones muy difíciles y necesitan encontrar personas adultas y recursos en los que confiar" porque "una plaza es también un espacio donde proteger a un menor y eso exige muchisimo más" que alojarlo.

La protección de menores "exige conocer su historia, atender sus necesidades, acompañarles; exige tiempo, profesionales y continuidad, una red que pueda responder a situaciones diferentes porque cada niño y cada niña necesita una atención adaptada", ha aseverado.

Bozal ha mostrado su "preocupación" por "los episodios de conflictividad que se han producido en los distintos recursos" de Protección de Menores, "situaciones que hay que atender con seriedad, protegiendo a quienes sufren la agresión y dando respuesta a los equipos profesionales a los que escuchamos a diario".

El Gobierno debe preguntarse antes de que estallel un conflicto "si el recurso es el adecuado, si hay personal suficiente, si existe una atención especializada, si se está escuchando a quienes advierten de todas estas dificultades", de ahí su proposición no de ley.

INICIATIVA

En su iniciativa, la parlamentaria de CHA propone elaborar y ejecutar un plan de refuerzo de esta red, incrementando la capacidad asistencial disponible y reduciendo la presióno sobre los recursos residenciales.

"La Administración debe disponer de alternativas para que las decisiones respondan a las necesidades de cada menor y no al recurso que en ese momento hay disponible", ha asegurado Bozal, añadiendo que "si toda la red trabaja al límite se acaba buscando dónde queda una plaza, cuando lo que deberíamos poder decidir es qué recurso necesita cada persona".

Además, Bozal defenderá la creación de dispositivos específicos y especializados porque "los menores que llegan al sistema de Protección tienen historias, edades y necesidades muy dispares, puede haber sufrimiento psicológico, experiencias de violencia o situaciones que requieren apoyos especialmente intensos".

"No podemos exigir a todos los centros y a todos los equipos que respondan a cualquier situación con las mismas herramientas", sino que "necesitamos recursos adecuados, coordinación y atención personalizada", lo que "protege a quien necesita un apoyo específico, mejora la convivencia y permite que los profesionales trabajen en condiciones".

En el tercer punto de la PNL, Chunta plantea "impulsar la negociación de un convenio autonómico de Protección y Reforma de Menores en colaboración con los agentes sociales y las empresas del sector".

"Queremos poner en el centro en quienes sostienen la atención cotidiana, las educadoras y educadores, los equipos técnicos y el conjunto de profesionales que acompañan, atienden y afrontan momentos difíciles dentro de cada uno de los recursos".

"Su trabajo requiere preparación, responsabilidad y una implicación enorme, en muchas ocasiones a costa de su propia salud mental" y "merecen condiciones laborales dignas y estabilidad".

"Cuando alguien ha vivido rupturas y pérdidas, poder mantener un vínculo con una persona que conoce su historia y acompaña su proceso tiene un valor fundamental y por eso mejorar las condiciones laborales forma parte de mejorar la protección".

Bozal ha dicho que el Gobierno "debe facilitar e impulsar la negociación de ese convenio respetando el papel de quienes tienen que negociarlo y poniendo los medios que correspondan".

Otro aspecto que defenderá la diputada de CHA esta tarde es la creación de una mesa sectorial autonómica "que garantice la participación efectiva de los profesionales de atención directa" porque "quien más sabe de menores es quien trabaja con menores".

"Quien está cada día en un centro sabe qué dificultades se repiten, qué recursos fallan y qué medidas ayudan", un conocimiento que "tiene que llegar a las decisiones públicas, complementando la visión de los equipos directivos", de forma que "su participación debe ser estable y tener consecuencias".