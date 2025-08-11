Brote Salmonelosis Barbastro (Huesca): Un niño y cuatro adultos aún hospitalizados

BARBASTRO (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha informado de que, en el Hospital de Barbastro (Huesca), continúan hospitalizados un niño y cuatro adultos con síntomas compatibles con el brote de salmonelosis registrado en el Festival Vino Somontano, mientras que todos los que permanecían ingresados en el Hospital San Jorge de la capital provincial ya han sido dados de altas.

Por otro lado, a lo largo del fin de semana, ha descendido el número de personas que han requerido asistencia sanitaria, con 25 atendidos este domingo en el centro de salud de Barbastro con sintomatología relacionada con este brote masivo de salmonelosis, 14 el sábado y 11 el domingo, lo que muestra que los casos están a la baja.

En todo caso, el Ejecutivo autonómico ha recalcado que estas cifras son provisionales ya que puede haber pacientes que se hayan atendido en otros circuitos asistenciales y no se comuniquen hasta días posteriores y otros que presenten síntomas de gastroenteritis pero no estén relacionados con el brote.

El número total de personas asistidas ha superado ya las 500, mientras Salud Pública continúa investigando las causas del brote.