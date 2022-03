Broto recuerda que la mejor aportación en estos momentos para el pueblo ucraniano es la económica

Aragón cuenta con 98 familias acreditadas para acoger a niños refugiados del país invadido por la Federación Rusa

ZARAGOZA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha manifestado que aquellos productos que se necesitan para ayudar a la población Ucrania "se harán saber de manera oficial", ya que las entidades que "trabajan en el terreno" y el Ministerio de Asuntos Exteriores "nos han trasladado que la aportación más positiva en estos momentos es la económica, y puede ser mucho o poco", ha recalcado.

Broto ha participado este viernes en una reunión técnica para tratar el tema del acogimiento de familias ucranianas en la comunidad autónoma, así como otras cuestiones relacionadas con la logística y la ayuda humanitaria al país invadido por la Federación Rusa. Han estado presentes miembros del Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, de la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza, responsables del área de Inmigración del Gobierno de Aragón, la Asociación Ucranianos Residentes en Aragón y la Asociación Asistencia a la Infancia.

"Hemos querido reordenar todo el tema del apoyo a Ucrania", que es un tema "complicado" que genera un "gran dolor" pero es "importante que fuéramos capaces de ordenarlo y trabajar conjuntamente", ha insistido la consejera.

Broto ha agradecido las múltiples muestras de solidaridad por parte de la sociedad aragonesa: "Todas las personas que envían sus recursos a Ucrania es de gran ayuda, pero hay que canalizar esta situación, que es importante que lo hagamos a través de las entidades que forman parte del Comité Autonómico de Emergencias, y que lo que necesitan los ucranianos es lo que nos planteen las entidades que trabajan en el terreno".

"No podemos hacer almacenamiento de productos y que después no sean necesarios y no puedan llegar", ha indicado Broto, añadiendo que aquellas informaciones que puedan aparecer por diversos canales de que se precisan medicamentos u otros materiales para enviarlos a Ucrania o familias para acoger a refugiados "no son ciertas".

"Estamos organizando, trabajando con rigor y en el caso de que se necesita cualquier cosa de la sociedad, que como es muy solidaria estoy segura de que lo tendríamos, por los cauces oficiales lo haríamos saber".

ENTIDADES QUE TRABAJAN EN UCRANIA

La titular de Ciudadanía ha recordado que la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), que forma parte del Comité Autonómico de Emergencias de Aragón, ha elaborado una guía en la que indica las organizaciones que están trabajando en Ucrania, así como las necesidades que precisan.

Broto ha invitado a los aragoneses a ayudar a los ucranianos que lleguen a la región "acogiéndolos e integrándolos con solidaridad en sus localidades y en sus barrios".

Asimismo, ha precisado que todos los productos donados se han centralizado en una nave en Plaza. "Tenemos este material y lo agradecemos mucho" y se enviará en el momento en el que sean necesarios y en los lugares precisos porque "ahora lo importante es que la gente pueda salir de allí y podamos acogerlos".

En esta línea, ha comunicado que el Gobierno de Aragón ha planteado una aportación de 150.000 euros destinados a aquellas organizaciones que "tienen estructura en Ucrania".

REFUGIADOS

La consejera Broto ha detallado que la Unión Europea ha activado una directiva de protección para que todas las personas que huyen de Ucrania se conviertan en refugiados. La directiva permite que este proceso sea automático y "más fácil que en otros momentos", ha sostenido la consejera, aunque seguirán los mismos trámites que cualquier otra persona que necesita protección.

El Gobierno de España desconoce el número de refugiados que llegarán al país, aunque se ha apuntado a que 4 millones de personas se desplazarán a Europa. "No sabemos el número que llegarán a la comunidad autónoma, ni cuánto tiempo se quedarán aquí. Primero es necesario saber adónde quieren ir esas familias, pero estamos dispuestos a ayudarlos".

LISTADO INSTALACIONES

Asimismo, desde el Departamento de Ciudadanía de Derechos Sociales se ha pedido a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) que elabore un listado de los equipamientos que en estos momentos hay disponibles en la comunidad autónoma para recepcionar a personas en caso de ser necesario, ya sean municipales o particulares.

Este listado es "vivo" y puede aumentar, ha precisado Broto, que ha agradecido a los muchos ayuntamientos que antes de solicitar este registro de instalaciones ya estaban mostrando su disponibilidad de recursos para acoger a personas.

FAMILIAS DE ACOGIDA

Por último, Broto ha trasladado que Aragón cuenta ya con 98 familias "acreditadas" para recibir niños que viajen solos de Ucrania: "Hay una situación en la que todo el mundo es muy solidario, pero hay que garantizar la acreditación del bienestar de estos niños, su continuidad y seguridad".

Los menores que lleguen sin familiares seguirán el mismo protocolo de protección que niños no acompañados de otros casos que se tramitan en Aragón.