La BTT Aspanoa reúne a 883 ciclistas en Almudévar (Huesca) por los niños con cáncer

Salida de la BTT Aspanoa en Almudévar (Huesca) - ANTONIO VAL/ASPANOA

ALMUDÉVAR (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

La BTT Aspanoa ha reunido este sábado en Almudévar (Huesca) a 883 ciclistas en una jornada solidaria a beneficio de los niños con cáncer y sus familias. La prueba, organizada por la Asociación con la colaboración del Ayuntamiento de Almudévar y más de una decena de empresas y entidades, ha vuelto a convertir la localidad oscense en el epicentro del ciclismo de montaña solidario.

Del total de participantes, 465 han completado la ruta larga, 258 la ruta corta y 160 el recorrido familiar. Un modelo que permite que personas de todas las edades y niveles puedan participar en esta iniciativa.

Este año, como novedad, gran parte del recorrido ha discurrido por el contorno del nuevo embalse de Almudévar. La meteorología ha acompañado durante toda la mañana y ha contribuido al éxito de la jornada.

Además, los aproximadamente diez litros por metro cuadrado que han caído la pasada noche en esta localidad han dejado los caminos en unas condiciones óptimas para la práctica del ciclismo de montaña. La lluvia ha ayudado a asentar el terreno y a eliminar el polvo acumulado tras un verano especialmente seco.

El gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, ha destacado "el excelente ambiente que se ha vuelto vivir" y ha agradecido la implicación del voluntariado --más de 100 personas, la mayoría residentes o naturales de Almudévar-- que cada año hacen posible esta prueba. Esta ha sido la decimocuarta edición.

La recaudación de esta BTT permite que la Casa de Aspanoa en Almudévar acoja anualmente a más de 100 niños y adolescentes con cáncer de toda España a través de distintas actividades, destacando los campamentos que se celebran en Semana Santa, Navidad y verano.

Esta edición ha estado apadrinada por Míchel Pascual, uno de los ciclistas aficionados más destacados de Aragón. En el corte de cinta también han estado presente la alcaldesa de Almudévar, Sofía Avellanas; la diputada provincial Lola Ibort; y la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada.

La prueba ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Almudévar, Adisseo, Ars Alendi, Electricidad Medina, Fundación Caja Rural de Aragón, Huesca La Magia, Pastelería Tolosana, Transportes Torné y la Cooperativa Virgen de la Corona.