Buj dice que transcurre sin incidentes el primer fin de semana de confinamiento perimetral de Teruel

TERUEL, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado que el primer fin de semana de confinamiento perimetral de la ciudad decretado por el Gobierno de Aragón ante el incremento de casos de coronavirus SARS-CoV-2 ha transcurrido "sin incidentes", igual que la limitación de los horarios en los establecimientos.

"En general, los turolenses están cumpliendo y también los que no son turolenses, que no están entrando a la ciudad, si no hace falta", ha detallado la alcaldesa en declaraciones a los medios de comunicación.

Ha añadido que tanto el dispositivo de la Policía Local, como el de Policía Nacional se ha puesto en marcha "con total normalidad" y las condiciones meteorológicas de los últimos días "nos está ayudando a cumplir ese confinamiento" al obligar a una menor movilidad.

La alcaldesa ha aclarado que desde la ciudad se puede llegar a cualquier barrio rural "y de esos barrios rurales entrar a Teruel" y ha precisado que los controles se han ubicado en lugares "muy visibles" con el propósito de informar y lograr la "concienciación" de la población y "no tanto sancionar", para esgrimir al respecto que al que incumple "hay que convencerle de que cumpla".

"Son controles informativos y disuasorios", ha agregado. También ha deseado que todas estas medidas "tengan después una buena repercusión en esos datos", con la bajada de contagios de la COVID-19 "que tan preocupantes son en estos momentos en toda España".

Asimismo, ha agradecido a los ciudadanos y a los profesionales "que se han visto con nuevas limitaciones, el acatamiento total que se ha hecho".