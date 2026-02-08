Burillo (Aragón Existe) llama a una votación "responsable" y espera resultados "muy positivos" para su formación

El cabeza de lista de Aragón Existe a las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza, Raúl Burillo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Aragón Existe a las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza, Raúl Burillo, ha hecho un llamamiento a la votación "responsable" este domingo, 8 de febrero, y espera que los resultados de su formación sean "muy positivos".

En declaraciones a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Cantín y Gamboa de Zaragoza, Burillo ha pedido a la ciudadanía que vote "pensando lo importante que es lo que estamos haciendo, que es elegir las Cortes, elegir el Gobierno y por lo tanto a un voto responsable, por Aragón".

Burillo ha señalado la alta afluencia de votantes: "He tenido que esperar muchísimo rato, lo cual nos anima a pensar que los aragoneses están actuando de forma responsable y que vienen a votar. El voto también tiene que ser responsable".

De los resultados electorales de esta noche, Burillo ha comentado: "Esperamos muchas cosas y muchas cosas positivas. Sobre todo que la gente vote con lo que tenía pensado votar y no se deje influenciar de una manera u otra por las encuestas".

Asimismo, ha observado que estas elecciones autonómicas son "especiales" y "hay que demostrar también que Aragón tiene sus peculiaridades, por lo tanto, votamos pensando también en Aragón". En este punto, ha opinado que si en esta cita aragonesa con las urnas "damos una respuesta diferente a la que se están dando en otros lugares, empezaremos a pensar un poquito en que Aragón tiene unas peculiaridades, pero si votamos exactamente igual que todos los demás, pues entonces Aragón no tiene ninguna peculiaridad".