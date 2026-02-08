Elecciones Aragón 2026, en directo: encuestas, participación y resultados del 8F

Publicado: domingo, 8 febrero 2026 7:59
ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aragón celebra este domingo 8 de febrero de 2026 las elecciones autonómicas, en las que los ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente de la comunidad y la composición de las Cortes de Aragón.

La jornada electoral se desarrolla tras una campaña marcada por el adelanto de los comicios y con un escenario político abierto, en el que el foco está puesto tanto en la participación como en el recuento de los votos y la posterior configuración de mayorías de gobierno, en un Parlamento que se prevé fragmentado.

Sigue en directo la última hora de los comicios del 8F:

