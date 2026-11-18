1135162.1.260.149.20261118145301 Jorge Buxadé destaca la reducción de las partidas de cooperación internacional y la reorientación de fondos hacia dependencia, jóvenes agricultores y compensaciones al sector primario. - VOX ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha reivindicado la influencia de su formación en el Gobierno de coalición de Aragón y ha defendido que las medidas impulsadas permiten destinar recursos públicos a las necesidades de los ciudadanos. Entre ellas, ha destacado la reducción "prácticamente a cero" de la partida de cooperación internacional y la asignación de fondos a dependencia, jóvenes agricultores y compensaciones al sector primario.

Buxadé ha abordado estas cuestiones este miércoles durante su visita a La Almunia de Doña Godina, en el marco de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre.

En su intervención, ha valorado la presencia de Vox en el Ejecutivo autonómico y ha sostenido que sus propuestas ya tienen efectos en las políticas públicas de Aragón, al tiempo que ha avanzado que su partido pretende trasladar ese planteamiento al Gobierno de España si obtiene capacidad para influir en él.

"Me alegro de que la mano y el alma de Vox en el Gobierno de coalición aquí en Aragón ya se nota", ha afirmado el dirigente, quien ha vinculado esa presencia con una política que, en sus palabras, se desarrolla "en favor de los aragoneses y de los españoles".

El representante de la formación ha situado la cooperación internacional y la inmigración entre los ámbitos que considera responsables de una pérdida de recursos económicos. En concreto, ha hablado de "dos grandes agujeros negros de la pérdida de fondos, del saqueo de los bolsillos de los españoles", en referencia a ambas materias.

REORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Como ejemplo de las decisiones adoptadas en Aragón, Buxadé ha celebrado que la partida destinada a cooperación internacional se haya reducido hasta quedar "prácticamente en cero euros". Según ha expuesto, esos recursos se dirigen ahora a otras áreas, entre las que ha citado los 145 millones de euros destinados a dependencia, las ayudas a jóvenes agricultores y una dotación de tres millones de euros para un fondo de compensación de los daños que Vox atribuye a la Agenda 2030 y al Pacto Verde Europeo en el sector primario.

El dirigente ha enmarcado estas actuaciones en una política de apoyo a los sectores y colectivos que, a su juicio, necesitan una mayor atención de las administraciones. También ha relacionado la iniciativa de compensación al campo con medidas que, según ha indicado, se están desarrollando en Extremadura y en otras comunidades autónomas.

Buxadé ha presentado estas partidas como una muestra de la orientación que su formación quiere imprimir a la acción de gobierno. Su planteamiento pasa por reducir los recursos destinados a cooperación internacional y priorizar, en su lugar, actuaciones dirigidas a la dependencia, la actividad agraria y la compensación de los perjuicios que Vox considera derivados de las políticas medioambientales europeas.

CRÍTICAS A LAS AYUDAS EN LOS CENTROS DE TUTELA

Durante su intervención, el dirigente también ha aludido a las políticas relacionadas con los centros de tutela y ha defendido que las ayudas deben estar condicionadas al comportamiento de sus beneficiarios.

Para expresar esta postura, ha recurrido a una comparación con la educación familiar: "Cuando las cosas van mal, los padres ya no dan 'paguitas' a los niños que se portan mal y esto es lo que se tiene que hacer en los centros de tutela".

Buxadé ha considerado que tanto esta cuestión como los cambios en la cooperación internacional constituyen "dos muy buenas noticias" y, a su entender, reflejan las prioridades de Vox en las instituciones. No ha detallado en su intervención el alcance concreto de las medidas relativas a los centros de tutela ni su aplicación.

El dirigente ha remarcado que el objetivo de su partido es que los recursos permanezcan en España y se destinen a trabajadores, autónomos y pequeñas y medianas empresas. En este sentido, ha confirmado que, si Vox cuenta con capacidad para determinar las políticas del Ejecutivo central, tratará de aplicar a escala nacional el mismo enfoque que reivindica para Aragón.

"Vamos a liberar el bolsillo de los españoles para que el dinero se quede en el bolsillo de los españoles, de los trabajadores, de los autónomos y de los pequeños y medianos empresarios", ha concluido.