El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé; la candidata al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco; el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y los consejeros Luis Biendicho y Arancha Simón, en La Almunia. - VOX ARAGÓN

El dirigente de Vox cifra en un 52% el incremento del conjunto de los delitos desde 2018 y pide más medios para las fuerzas de seguridad

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha reclamado un refuerzo de los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el aumento de la delincuencia en la provincia de Zaragoza, donde, según los datos que ha expuesto, los delitos han crecido un 52 por ciento desde 2018.

"Queremos que la Policía gane las batallas en la calle", ha afirmado, al defender también que los agentes sean reconocidos como profesionales de riesgo y cuenten con el respaldo del Gobierno.

Buxadé ha realizado estas declaraciones este miércoles durante una visita a La Almunia de Doña Godina, acompañado por la candidata al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco; el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y los consejeros Luis Biendicho y Arancha Simón.

En su intervención, el dirigente de Vox ha abordado la situación de la seguridad en Aragón y ha respaldado a la concejal de su formación en el municipio, que ha cuestionado el proyecto de construcción de un nuevo centro cultural islámico.

También ha asegurado que la provincia de Zaragoza presenta unos índices de delincuencia "infinitamente superiores" a los del conjunto nacional. Para respaldar esta afirmación, ha situado en un 37 por ciento el incremento de los robos con fuerza e intimidación desde 2018, mientras que ha cifrado en un 52 por ciento la subida del total de los delitos durante ese mismo periodo.

Buxadé ha incidido en las consecuencias que, a su juicio, tienen estos hechos sobre la seguridad cotidiana de los ciudadanos. Entre los delitos que ha mencionado figuran los robos en la vía pública, los ataques a personas mayores y los tirones, que ha relacionado con una mayor sensación de inseguridad y con los daños que sufren las víctimas.

"Yo creo que no nos lo podemos permitir que en solo diez años, o en ocho años, perdón, se hayan incrementado un 52 por ciento los delitos, cuando no ha aumentado el 52 por ciento de la población", ha manifestado. A continuación, ha vinculado esa evolución con el crecimiento de un sector de la población, sin aportar más detalles sobre esa afirmación.

MÁS MEDIOS Y RECONOCIMIENTO PARA LOS AGENTES

Como respuesta a esta situación, el dirigente ha defendido que el programa de VOX para las elecciones del 29 de noviembre incluya un "apoyo inquebrantable" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de un aumento de sus recursos personales y materiales.

La formación plantea que los agentes dispongan de más medios para desarrollar su labor y que su trabajo cuente con un mayor reconocimiento institucional. En concreto, Buxadé ha reivindicado que la Policía sea considerada una profesión de riesgo, de modo que sus integrantes puedan afrontar las actuaciones en la calle con el respaldo del Ejecutivo.

"Queremos que la Policía vaya a su casa satisfecha sabiendo que es considerada por el Gobierno una profesión de riesgo, que pueden asumir los riesgos que deben asumir en las calles para defender nuestra libertad y nuestra seguridad", ha señalado. El dirigente ha asegurado que su partido impulsará estas medidas para reforzar la protección de los ciudadanos y las condiciones en las que trabajan los agentes.

CRÍTICAS AL PROYECTO DE CENTRO CULTURAL ISLÁMICO

La intervención en La Almunia se ha enmarcado también en las críticas de Vox al proyecto de construcción de un centro cultural islámico en la localidad.

Buxadé se ha desplazado al municipio para respaldar a la concejal de su partido, que ha cuestionado la iniciativa, y ha reprochado a representantes de otras formaciones que hayan centrado sus críticas en un error de la edil sobre la titularidad del suelo, en lugar de debatir las posibles consecuencias sociales del proyecto.

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha advertido del riesgo de que este tipo de instalaciones favorezcan, a su juicio, la aparición de comunidades separadas del resto de la sociedad. "La experiencia de décadas en Europa demuestra que estos centros culturales islámicos pueden dar lugar a la aparición de sociedades paralelas", ha sostenido.

En este sentido, ha considerado que estas dinámicas pueden convertirse en un obstáculo para la integración y ha reclamado al Ayuntamiento de La Almunia que analice de manera "rigurosa" el proyecto antes de seguir adelante. Entre los aspectos que, según ha indicado, deberían examinarse se encuentran las actividades previstas, el cumplimiento de la normativa urbanística y administrativa y los contenidos que puedan impartirse a los jóvenes.

Buxadé ha insistido así en que el debate no debe limitarse a las cuestiones relacionadas con la titularidad de los terrenos, sino que debe abordar también el funcionamiento y las consecuencias que podría tener el futuro centro.