"Cabaret, el musical" llevará al Teatro Principal de Zaragoza al Berlín de los años 30 con la interacción del público

1078257.1.260.149.20260415145817 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el gerente del PMAEI, Chema Turmo; el CEO de LetsGo Company, Iñaki Díaz; la responsable de proyectos, Ángela Gudino; y los actores Amanda Digón y Pepe Nufrio presentan 'Cabaret, el musical' - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Cabaret, el musical' llevará el Teatro Principal de Zaragoza al Berlín de los años 30 con un espectáculo que inmersivo que busca la interacción con el público y que, además, invita a la reflexión al abordar asuntos vigentes casi un siglo después de ese período de entreguerras.

Procedente de Madrid, donde ha estado en cartel con un éxito total desde el pasado mes de septiembre, esta producción de LetsGo Company inicia gira en Zaragoza donde se podrá disfrutar entre el 15 de mayo y el 7 de junio y posteriormente en Valencia y Bilbao.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen (PMAEI), Chema Turmo; el CEO de LetsGo Company, Iñaki Díaz; la responsable de proyectos, Ángela Gudino; y los actores Amanda Digón, que hace el papel de Sally Bowles; y Pepe Nufrio, en el de Clifford.

Natalia Chueca ha elogiado que este musical lleva varios meses en Madrid con un lleno absoluto y un éxito de taquilla y ha agradecido que la compañía haya elegido Zaragoza para ser la primera de las pocas ciudades por las que gire "este gran musical".

"En Zaragoza nos gusta apostar por la cultura con mayúsculas", ha subrayado Chueca para explicar que desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza se hace, en los últimos años, un "grandísimo esfuerzo para que los grandes espectáculos musicales, artísticos y teatrales de todas las disciplinas hagan una parada en Zaragoza para que los zaragozanos ya no se tengan que ir a Madrid para ver grandes espectáculos".

Para avalar esa afirmación ha dicho que el año pasado el Teatro Principal ha tenido más de 143.000 espectadores y año tras año se consolida ese "éxito" de espectadores y de recaudación, que es fruto de "esta apuesta por traer la mejor programación y los mejores musicales".

La alcaldesa ha explicado que este espectáculo le hace especial ilusión que venga a Zaragoza porque llevará al público a la época dorada del cabaret berlinés y transformará el Teatro Principal en una experiencia inmersiva, que será una nueva experiencia en la ciudad".

INMERSIVO

"El público interactúa con los artistas en el escenario lo que supondrá una experiencia innovadora respecto a los espectáculos a los que estamos acostumbrados a ver en el Principal. Me parece que va a ser realmente muy sorprendente", ha adelantado.

Otro aspecto que ha subrayado es la transformación del Teatro Principal en ese cabaret de los años 30, con el "colorido y el ritmo de ese éxito de Broadway que ya cumple 60 años" y es un "lujo" tener en Zaragoza este producción.

El gerente del PAMEI, Chema Turmo, ha expuesto que este es un ejemplo "absolutamente identificativo de lo que es un éxito con mayúsculas" para señalar que en esta producción tiene depositadas "muchas esperanzas" porque, a juzgar por la preventa, será un éxito.

El CEO de LetsGo Company, Iñaki Díaz, ha asegurado que el Teatro Principal siempre les tratado "muy bien" cuando han traído otros espectáculos, como 'The Hole'. "Elegimos estrenar una gira nacional en esta casa por eso y sobre todo por el público de Zaragoza que tan bien educado está y tan bien funciona porque acude a los espectáculos. Sin ese público hoy no podríamos estar celebrando esto".

De "Cabaret, el musical" ha explicado que es una versión "renovada, diferente, fresca, donde interactúan espectadores y actores. Se rompe la cuarta pared, habrá mesas en el escenario que nunca se ha visto, donde habrá parte del público que se va a sentar y con un gran reto, sobre todo para los actores que tienen que actuar entre la gente y no perder esa concentración".

La responsable de proyectos de LetsGo Company, Ángela Gudino, ha dicho que con este espectáculo son fieles a ese "gen de dar una vuelta de tuerca más y apostar por producciones de primer nivel en España y que ya no se tenga la necesidad de viajar ni a Broadway ni a Londres para ver obras de esta factura".

REFLEXIÓN

Ha comentado que el reto de este espectáculo es romper esa cuarta pared y mantener la unidad en lo que siempre ha separado al público del escenario, a los artistas de los asistentes y "está perfectamente logrado teniendo mesas en el escenario en la que los artistas interactúan con el público".

Ángel Gudino ha añadido que esta versión de 'Cabaret' también busca "no dejar indiferente a nadie" porque tiene una parte de reflexión de algo de hace casi 100 años y "que vuelve a estar tan en la actualidad" en referencia al intervalo entre las dos Guerras Mundiales.

Es una versión que también busca "sorprender" tanto a quienes ya han visto 'Cabaret' como a quienes no y ha animado a los zaragozanos a ser partícipes de esta experiencia "única" en la que pueden ver un clásico "como no se ha visto nunca antes", ha aventurado Gudino.

La actriz Amanda Digón, que hace el papel de Sally Bowles, ha intervenido para trasladar que está "súper emocionada" porque Zaragoza le encanta. "Siempre se vive con mucha ilusión sacar de Madrid y llevar a casa de los zaragozanos, algo que tenemos muchas ganas de compartir y de que podáis ver desde vuestra casa".

El actor Pepe Nufrio, en el papel de Clifford, ha manifestado que después de meses en Madrid tenían ganas de venir a un teatro "un poco más recogido como es este, con un público que a lo mejor no son tantos extranjeros como en Madrid". "Sobre todo --ha enfatizado-- estamos muy contentos de traer Cabaret, que es uno de los mejores musicales jamás hechos".

Pepe Nufrio ha agregado que lleva muchos meses en Madrid buscando muchos ajustes para hacerlo "perfecto" y se ha mostrado convencido de que los zaragozanos van a recibir un musical que muchos espectadores les han comentado que les gusta más que las versiones de Londres o Nueva York. "Creo que lo habéis conseguido, habéis traído lo mejor a Madrid y ahora a Zaragoza", le ha indicado al CEO de LetsGo Company.

Amanda Digón ha apostillado irónica: "Podemos considerar que llevamos toda una temporada ensayando en Madrid para venir a Zaragoza".

EL ESPECTÁCULO

La trama de este espectáculo se centra en la Alemania de 1929 y es muy fiel al clásico del musical que fue el espectáculo por antonomasia de esos años.

En plena crisis económica mundial, caldo de cultivo de los profundos cambios políticos que se sucederían en la década de los 30 y 40 del siglo XX, se desarrolla "Cabaret, el musical", una propuesta diferente por su puesta en escena y por la fuerza de sus dos historias surgidas en el ficticio Kit Kat Klub.

Por un lado, la relación de su estrella principal, la cantante inglesa Sally Bowles, con el escritor estadounidense Cliff Bradshaw, quien llega a la ciudad en busca de inspiración para su novela.

A la vez, surge el romance otoñal entre Fräulein Schneider, una mujer alemana que regenta la pensión donde se alojan Cliff y Sally, y Herr Schultz, un viudo judío propietario de una frutería, todos ellos observados por los ojos del maestro de ceremonias del Kit Kat Klub.

El cabaret sirve como metáfora de los cambios políticos que tuvieron lugar en los últimos días de la República de Weimar. Estos momentos históricos ambientan un espectáculo que se presenta en Zaragoza con 28 funciones, entre el 15 de mayo y el 7 de junio, bajo la dirección de Federico Bellone.

Este gran montaje sigue la estela de icónicas producciones que se llevaron a escena en el West End y Broadway. Después de una estancia desde septiembre del pasado año en Madrid, esta producción recalará en Zaragoza y, posteriormente en Bilbao y Valencia como las tres únicas ciudades con esta alternativa cultural, ya que, volverá después de la gira a la capital de España.