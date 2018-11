Cada aragonés habrá depositado 1.381 envases de plástico, latas y briks en el contenedor amarillo en 2018

Publicado 23/11/2018 17:16:27 CET

ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cada aragonés reciclará en el contenedor amarillo, el destinado a envases de plástico, latas y briks, un 9,2% más en 2018 que en el pasado año, un crecimiento dos veces mayor que el experimentado en 2017, según las previsiones del Gobierno de Aragón, sus administraciones y Ecoembes. Traducido a número de envases, cada ciudadano habrá depositado en el contenedor amarillo 1.381 envases de plástico, latas y briks cuando acabe el presente año.

La directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Pilar Gómez, y el gerente de la Zona Norte de Ecoembes, Fernando Blázquez, han presentado estos datos en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Edificio Pignatelli. Lo han hecho en el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos y en la que desde el Ejecutivo autonómico se están desarrollando varias campañas de sensibilización y coordinando más de 80 actividades en toda la Comunidad Autónoma.

"Los incrementos superiores al 9 y del 10 por ciento en envases ligeros y papel/cartón respectivamente, nos animan a seguir trabajando en estos programas y potenciar las actuaciones y medidas previstas en el plan de residuos de Aragón", ha explicado la directora general.

"En volumen, los residuos de envases son el porcentaje más alto de la bolsa de basura doméstica, y su separación facilita que la fracción resto disminuya. La separación de la fracción orgánica que se está comenzando en muchos municipios y comarcas, junto con las experiencias piloto que ya se estaban realizando desde hace unos años, junto con la separación de otras fracciones como textil, bombillas, aparatos eléctricos están permitiendo que en Aragón nos vayamos acercando a los objetivos europeos", ha dicho.

Las estadísticas reflejan la cada vez mayor implicación de los aragoneses con el medioambiente. En un momento de creciente preocupación global por la contaminación, el cambio climático o los plásticos, los ciudadanos de la comunidad muestran su responsabilidad con su entorno a través de gestos individuales como el reciclaje, cuyos beneficios para el medioambiente son directos, tanto en ahorro de emisiones de CO2 como en consumo de agua y energía, así como para mantener los espacios naturales libres de basuraleza.

18.954 CONTENEDORES

Por otro lado, estas cifras también son resultado del esfuerzo conjunto llevado a cabo por el Gobierno de Aragón, los municipios, las comarcas y Ecoembes por ofrecer a los ciudadanos más y mejores infraestructuras que faciliten el reciclaje en cualquier momento.

Así, además de los 18.954 contenedores repartidos por la región y las mejoras en las rutas de recogida, Aragón ha llevado la recogida selectiva a los establecimientos HORECA de Huesca, Teruel, la Comarca de los Monegros y la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro.

También a lo largo de 2018 se ha facilitado el reciclaje a los ciudadanos aragoneses en centros públicos, donde se han instalado 3.500 puntos de reciclaje, además de los 394 nuevos contenedores instalados en la región.

"No podemos negar que, cada vez más, los ciudadanos aragoneses son conscientes de los retos ambientales a los que nos enfrentamos como sociedad y de cómo cada uno de nosotros, con pequeños gestos, podemos contribuir a mejorar esta situación. Los resultados de reciclaje de envases en Aragón han experimentado en los últimos años un crecimiento constante, pero las previsiones de 2018 reflejan, además, que los aragoneses apuestan por el reciclaje como herramienta para cuidar del medioambiente. No obstante, no podemos relajarnos, tenemos que seguir avanzando en este sentido porque todavía queda mucho por hacer", ha declarado Fernando Blázquez.

SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS

Por su parte, Pilar Gómez también ha querido destacar el gran esfuerzo que está realizando la sociedad aragonesa en la separación en origen de los residuos, en sus domicilios, especialmente los de envases, y su depósito posterior en los contenedores habilitados en los municipios aragoneses.

En este sentido, la directora general ha recordado que este verano se ponía en marcha el plan GIRA 2018-2022 y que, como objetivo estratégico, tiene el fin promover la recogida selectiva de alta calidad en origen para garantizar un reciclaje y valorización adecuados de los residuos. Pilar Gómez también ha destacado la importancia del programa de prevención de residuos y el de responsabilidad ampliada del productor dentro del GIRA.

CONTENEDOR AZUL

Además de unos contenedores amarillos más llenos, también se prevé que el reciclaje de los envases de papel y cartón experimente un considerable aumento durante este año, al crecer un 10,1 por ciento con respecto a 2017, gracias a que cada aragonés reciclará 764 envases en el contenedor azul.