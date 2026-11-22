Concentración de vecinos para reclamar servicios dignos para los barrios del sur, en especial los del trasporte y sanidad. - ASOCIACIÓN DE VECINOS ENTRELAGOS

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las plazas Johann Sebastian Bach y Beethoven en el barrio de Rosales del Canal, en Zaragoza, han acogido este domingo una gran movilización vecinal convocada por la Asociación Vecinal Entrelagos. Numerosos vecinos y familias de Rosales del Canal, Arcosur y Montecanal han formado una cadena humana para reclamar los servicios públicos que llevan más de 20 años esperando. También han colocado numerosas cruces a modo de cementerio con los servicios públicos que faltan en el Distrito Sur.

La concentración ha contado también con el apoyo de vecinos de Arcosur y Montecanal, convocados por las asociaciones Arcosur 360 y Los Sauces, respectivamente, que han querido acompañar y respaldar las reivindicaciones de Rosales del Canal y Arcosur Norte.

La elevada participación ha puesto de manifiesto el hartazgo vecinal ante las promesas incumplidas y la falta de respuestas institucionales. Los asistentes han acogido con especial fuerza las principales reivindicaciones: la construcción urgente del Centro de Salud de Rosales del Canal, la mejora de las frecuencias del autobús 41, una conexión directa con la estación Intermodal Delicias y la defensa de los solares dotacionales para garantizar los equipamientos públicos que necesita una población en constante crecimiento.

Durante la lectura del manifiesto, la asociación ha denunciado que se continúe destinando suelo dotacional a viviendas sin garantizar previamente los servicios públicos necesarios, así como la falta de información sobre la ubicación y los plazos de construcción del prometido centro de salud.

La mañana ha sido, además de reivindicativa, lúdico festiva, con photocall para los vecinos y actividades para los más pequeños, organizadas por la Asociación Entrelagos.

Desde la Asociación Vecinal Entrelagos valoran muy positivamente el éxito de la convocatoria: "Hoy nuestros vecinos han demostrado que estas reivindicaciones son una necesidad real y urgente. No podemos seguir esperando mientras nuestro barrio crece sin los servicios que merece. Queremos respuestas, compromisos concretos y plazos".

La jornada ha dejado un mensaje claro para el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón: los vecinos de Rosales del Canal y Arcosur Norte, apoyados por el resto de Arcosur y Montecanal, no están dispuestos a resignarse ni a renunciar a sus derechos.