Una cadena humana une la Audiencia Provincial y la sede del PSOEpara exigir la libertad de los 6 de Zaragoza

Manifestantes que han participado este sábado en una cadena humana que ha unido la Audiencia Provincial y la sede del PSOE Aragón en Zaragoza para exigir la puesta en libertad de los dos jóvenes que siguen en prisión, condenados por los incidentes de 2019 - LOS SEIS DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' ha llevado a cabo este sáabdo una cadena humana con la que ha unido la Audiencia Provincial de Zaragoza y la sede del PSOE. Esta movilización, que ha terminado con una concentración en la plaza del Portillo, se produce en el momento en que se cumplen dos años de la entrada de prisión de los jóvenes zaragozanos, condenados por los disturbios en los que derivó en enero de 2019 una protesta por un mitin de Vox en la capital aragonesa.

Si bien dos de ellos, Javitxu Aijón y Adrián Latorre, salieron en libertad el pasado mes de septiembre tras el indulto parcial aprobado por el Gobierno de coalición, otros dos todavía continúan encarcelados, Imad y Daniel continúan encarcelados, el primero de ellos bajo el régimen de tercer grado y sometiéndose a un tratamiento psiquiátrico en un centro de día.

Al inicio de la acción, Javitxu Aijón, portavoz de la plataforma y uno de los indultados hace unos meses, ha atendido a los medios de comunicación y ha exigido "la inmediata puesta en libertad de los 6 de Zaragoza, la derogación de la Ley Mordaza, una reforma no punitiva del Código penal y el fin a las infiltraciones policiales en colectivos sociales".

Ha indicado que "desde septiembre nos encontramos en libertad Adrián y yo, gracias a la gran movilización de varios años". "Es también debido a esta presión popular por la que se ha logrado liberar a las 6 de la Suiza, en Xixón", ha continuado.

"Sin embargo, todavía quedan en prisión otros dos compañeros, Imad y Daniel, por lo que no podemos hablar de que esté resuelta la situación".

Asimismo, ha atribuido a "la gran movilización social" haya conseguido que Imad esté en tercer grado penitenciario y sea tratado de su diagnóstico psiquiátrico en un centro de día.

"Adrián y yo estuvimos casi un año y medio encerrados por unas detenciones aleatorias y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial, algo que nunca debería haber ocurrido", ha sostenido el ya indultado.

Aijón ha lanzado una pregunta al Gobierno de coalición: "se trata del mismo caso, las mismas detenciones aleatorias por parte de la Policía y las mismas injustas sentencias de la judicatura. ¿Por qué a los otros dos jóvenes no se les ha liberado?".

Y él mismo se ha respondido: "Consideramos que el objetivo del Gobierno PSOE-Sumar es acallar la gran movilización y la oleada de protestas que este caso de represión política está generando como respuesta", ha sentenciado.

"El Gobierno tiene la capacidad y la obligación de liberar a Imad y Daniel, y también de derogar las leyes que permiten que se produzcan más casos como éste".

PIDEN COLABORAR CON FONDOS PARA AFRONTAR LAS PENAS

Javitxu Aijón ha señalado que el caso de los 6 de Zaragoza "no es un caso aislado, puesto que hay más ejemplos como los 7 de Somosaguas, las 6 sindicalistas de La Suiza, los 3 de Navalcarnero, Adri en Badalona, procesos judiciales contra activistas por Palestina, activistas de la vivienda, Abel en Barcelona, trabajadores de la huelga del Metal en Cádiz o Pablo Hasél".

"El caso de los 6 de Zaragoza se sostiene únicamente sobre la testimonio policial, sin ninguna prueba, por lo que los 6 de Zaragoza son presos políticos, ya que los únicos hechos probados son la participación en una manifestación", ha asegurado.

Finalmente, los convocantes han solicitado colaboración solidaria con el objetivo de recaudar fondos para poder hacer frente a las elevadas penas económicas que afrontan los jóvenes antifascistas y que suman un total de 200.000 euros. En este sentido, han puesto a disposición su página web para todo aquel que desee contribuir económicamente --libertad6dezaragoza.info/donaciones--.

La condena que se impuso a los cuatro jóvenes en prisión de los 6 de Zaragoza asciende a 4 años y 9 meses de cárcel por delitos agravados de desórdenes públicos y atentado, así como de lesiones a varios policías, a cuatro manifestantes contra un acto de Vox en Zaragoza el 17 de enero de 2019.

Una condena que llegó, según remarcan desde 'Los 6 de Zaragoza', tras cinco años de proceso judicial culminado con la condena del Tribunal Supremo y que ha generado miles de muestras de solidaridad en forma de firmas en apoyo al indulto, aportaciones económicas, mensajes en redes sociales y participación en manifestaciones y concentraciones en todo el Estado.