Los cadetes de reciente ingreso en "La General" reciben sus sables de oficial

Ceremonia de entrega de sables a los cadetes de nuevo ingreso de la enseñanza de formación en las escalas de oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil, en la AGM de Zaragoza. - EJÉRCITO DE TIERRA

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, Prudencio Horche Moreno, ha presidido la ceremonia de entrega de sables a los cadetes de nuevo ingreso de la enseñanza de formación para el ingreso en las escalas de oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil.

Este acto interno, uno de los más tradicionales de los que se realizan en la Academia que ha tenido lugar este jueves, se ha significado por ser el primero en el que participan los alumnos de reciente ingreso y porque simboliza la obtención de sus títulos de caballero o dama cadete.

En la actualidad, el empleo del sable se limita a actos y ceremonias solemnes. Por tanto, su recepción adquiere un valor como símbolo del mando que ejercerán los cadetes en unos años. Así, el cadete asume la función para la que se tiene que preparar, formalizándose la obligación de abrazar los valores del patriotismo, honor, lealtad y servicio, base de su formación moral, recogidos en el decálogo del cadete.

Por otra parte, y como es tradición, la participación de los cadetes de segundo curso también ha resultado fundamental en la ceremonia, dado que, en ellos, como componentes de una promoción más antigua, se deposita la responsabilidad de materializar la entrega de los sables que distinguirán a sus compañeros como futuros oficiales.

En el desarrollo del acto, los cadetes número uno de las LXXXV y LXXXVI promociones han dirigido sendos discursos a sus compañeros, como alumnos más representativos de ambas promociones.

Durante la celebración del acto también se ha procedido a la entrega de nombramientos de Alféreces, Sargentos y Cabos Galonistas, distinción que se hace a los alumnos por su destacado rendimiento en este Centro.