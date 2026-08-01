CaixaBank concede más de 187 millones de euros de financiación a clientes particulares de Aragón en el primer semestre

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ZARAGOZA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha aprobado la concesión de nuevas operaciones de financiación a particulares de Aragón por valor de 187,21 millones de euros durante el primer semestre de 2026.

Esta cantidad, que supone un crecimiento del 1,2% respecto al mismo periodo del año anterior, se puede dividir principalmente en dos grandes grupos: financiación hipotecaria y financiación al consumo.

La entidad ha concedido préstamos hipotecarios a clientes particulares por un importe de más de 114,09 millones. En cuanto a la evolución del crédito al consumo, que durante estos primeros meses del año ha supuesto la concesión de nuevas operaciones por valor de 63,99 millones de euros en Aragón, el aumento es del 18,5%. Además, hay 9,13 millones de euros de financiación que corresponden a otro tipo de préstamos.

La directora de la territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, ha destacado que "estos datos confirman que el consumo en nuestra región continúa a buen ritmo, y espera que la mejora del mercado laboral y la confianza del consumidor, sean elementos para seguir impulsando el consumo en los próximos años". Isabel Moreno ha subrayado el "compromiso de CaixaBank de mantenerse cerca de sus clientes, confiando en ellos y ayudándoles a hacer realidad sus proyectos".

CaixaBank, el banco líder comprometido con la sociedad CaixaBank, es el banco líder en España, con un volumen de activos de más de 675.000 millones de euros, 20,9 millones de clientes y la mayor red de oficinas y cajeros del país.

Además, CaixaBank tiene una fuerte presencia en Portugal, donde controla el 100% de BPI. En Aragón, CaixaBank tiene una red de 64 oficinas. La entidad, con la sostenibilidad como eje transversal de su estrategia, desarrolla un modelo basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Su posicionamiento como entidad bancaria líder le permite desempeñar un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible y en la inclusión financiera de colectivos vulnerables y del ámbito rural.

La propuesta de valor de la entidad se basa en productos y servicios adaptados a cada segmento de cliente, con un fuerte componente de innovación que permita ofrecer las mejores herramientas y un asesoramiento experto en la toma de decisiones para el bienestar financiero.